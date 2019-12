-MUTLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'taki patlamaya ilişkin, ''Halkımız da çok iyi bilir ki, bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin eninde sonunda hesap verecekleri yer adli makamlardır. Biz de bunları tespit eder ve adli makamlara mutlak suretle teslim ederiz'' dedi. Vali Mutlu, Beşiktaş'ın Etiler semtindeki Koç Köprüsü altında elektrikli bisiklet üzerine konulan bombanın patlaması sonucu yaralanan 8 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. İlk olarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki, ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Mutlu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde gazetecilere açıklama yapan Mutlu, her iki hastanedeki yaralıların durumlarının iyi olduğunu, ilk açıklamalarında ifade ettiği gibi hayati hiçbir sorunları olmadığını kaydetti. Mutlu, biri ayağından, diğeri yüzünden yaralanan iki kişinin durumunun daha yakın takibi gerektirdiğini ve onlarla ilgili biraz daha yoğun hizmet verildiğini vurgulayarak, hafif yaralı olan diğerlerinin ayakta tedavi gördüklerini ve her an taburcu edilebilecek durumda olduklarını aktardı. Vali Mutlu, yaralıların, sağlık yetkililerinin değerlendirmelerinin ardından uygun görülen zamanda taburcu edilebileceklerini belirtti. -BOMBANIN TÜRÜ- Bir gazetecinin, ''Bombanın türü konusunda bir gelişme var mı?'' sorusu üzerine Mutlu, ''Şu anda arkadaşlarımız incelemeye devam ediyorlar. Bunlarla ilgili gelişmeleri elde ettikçe sizlerle paylaşacağız. Yani uzaktan kumandalı mıdır, zaman ayarlı mıdır, ne tür bir patlayıcıdır, bütün bunları olay yeri incelemelerimiz bittikten sonra daha net bir şekilde açıklama imkanımız olacak'' şeklinde konuştu. Vali Mutlu, olayla ilgili herhangi bir terör örgütünden açıklama olup olmadığının sorulmasına üzerine de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, ''Bu saldırının, bu eylemin neyle bağlantılı olduğunu tespit etmek için bütün birimlerimiz birbirleriyle koordineli biçimde çalışıyorlar. Yeni bilgiler elde ettikçe sizlerle paylaşacağız'' diye konuştu. ''Bombanın elektrikli bisikletin üzerine konulmasının bir amacı var mı?'' sorusuna karşılık da Vali Mutlu, şunları söyledi: ''Dikkat çekmemek için, çok daha rahat hareket etmek için olabilir, bilemiyorum. Bu eylemi gerçekleştirenlerin neyi düşünerek yaptıklarını anlamak, ancak onları ele geçirdikten sonra tespit edebileceğimiz bir şey. Gelişigüzel bir paket bırakılmış olsaydı, halkımız çok duyarlı bu konularda. Etrafta bırakılmış sahipsiz bir paket olduğunda anında emniyete bilgi veriyorlar. Dolayısıyla imha ediliyor. Belki de kamufle edebilmek amacıyla böyle bir düzeneği oluşturmayı, farklı bir metot olarak bunu geliştirmeyi düşündüklerini zannediyorum.'' Mutlu, ''Patlamanın meydana geldiği çevrede bir polis okulunun bulunduğunu biliyoruz. Acaba hedefle ilgili herhangi bir açıklama yapmanız mümkün mü?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Hedeftekilerin sivil vatandaşlarımız olduğu çok net ortada. Buradaki saldırının birinci mağduru sivil vatandaşlarımızdır, yurttaşlarımızdır. O çevrede farklı kurum ve kuruluşlar gibi pek çok yer var. Bombanın patlamış olduğu yer sivil vatandaşlarımızın geçtiği bir yerdir. Dolayısıyla bu saldırının birinci dereceden mağduru, hedefi vatandaşlarımızdır. Halkın içinde panik yaratmak gibi bir hevesleri varsa bizim halkımız bu olaylarla ilgili fevkalade soğukkanlıdır, duyarlıdır ve fevkalade şiddetli bir şekilde kınarlar. Halkımız da çok iyi bilir ki, bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin eninde sonunda hesap verecekleri yer adli makamlardır. Biz de bunları tespit eder ve adli makamlara mutlak suretle teslim ederiz. Şu ana kadar bir gözaltı yok. Arkadaşlarımız çalışıyor.'' -BİR VATANDAŞIN DOĞUMHANEYLE İLGİLİ ŞİKAYETİ- Vali Mutlu'nun açıklamasının ardından, orada bulunan bir vatandaş, hastanedeki doğumhanenin fiziki ve hijyenik durumuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Hüseyin Avni Mutlu da bunun üzerine, ''Sağlık alanında ne kadar modern imkanlara sahip olunduğunu da bu sözlerinizin üzerine ilave etmeniz lazım. Birtakım yerlerde eksikliklerimiz varsa bunları biz telafi ederiz'' dedi. Mutlu, daha sonra İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu'ya talimat verdi. Dokucu, hastane yetkilileri ve şikayette bulunan vatandaşla birlikte doğumhanede incelemelerde bulundu. -TBMM BAŞKANI ŞAHİN TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Maalesef seçimlere doğru bir takım terör örgütleri ortalığı karıştırmak için bu tür eylemler yaparak Türkiye'de seçim güvenliği yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar'' dedi. İstanbul'daki patlamayla ilgili soru üzerine Şahin, şunları söyledi: ''Aldığım bilgilere göre, 7 yaralımız var. Yaralılarımız inşallah şifa bulur. İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüğümüz bu olayla ilgili sanıyorum incelemesini çok titiz şekilde yürütmektedir. Kim veya kimler tarafından bu eylemin gerçekleştirildiği yakın zamanda ortaya çıkar. Maalesef seçimlere doğru bir takım terör örgütleri ortalığı karıştırmak için bu tür eylemler yaparak Türkiye'de seçim güvenliği yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. 12 Haziran seçimleri terör örgütünün veya terör örgütlerinin bütün uğraşlarına rağmen sükunet ve güven içinde gerçekleştirilecektir. Milletimiz sağduyusuyla bu demokratik sınavdan da başarıyla geçecektir. Bu tür örgütlerin provokasyonuna aldırmadan biz yolumuza devam etmeliyiz. Nitekim devam ediyoruz. Emniyet ve istihbarat birimleri tarafından çok ciddi şekilde konu takip ediliyor. Terör örgütü veya örgütleri, dış desteklerin de arkasında olduğunu düşünerek Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorlar ama devletimiz güçlüdür. Emniyet birimlerimiz, jandarmamız ve tüm güvenlik birimlerimiz bunların üstesinden gelir."