-MUTLU: TATLISES'İN ARACINA 4 MERMİ İSABET ETMİŞ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda, biri araç kullanan diğeri silahla ateş eden 2 kişi olduğu ve kullandıkları araç markasının net şekilde bilindiğini kaydetti. Mutlu, Değişim Liderleri Zirvesi sırasında Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. İbrahim Tatlıses'e acil şifalar dileyen Mutlu, ''Sağlığıyla ilgili gelişmelerin olumlu seyrettiğini biliyoruz. Ümit ediyoruz önümüzdeki saatler itibarıyla daha iyi tablo söz konusu olacak. Hayati tehlikesinin şu anda geçtiğini ve daha iyi tablo içinde seyrettiğini biliyoruz'' dedi. Tatlıses'in, Büyükdere Caddesi'nde aracıyla giderken arkadan gelen bir araçtan 11 el ateş edildiği bilgisini veren Mutlu, ''Araç markası net olarak biliniyor. İçinde 2 kişiyi net olarak biliyoruz, aracı kullanan ve silahı kullanan'' diye konuştu. -''11 EL ATEŞ EDİLİYOR, 4'Ü ARACA İSABET EDİYOR''- Vali Mutlu, bulunacak her detayın, olayın çözümü noktasında en hassas biçimde değerlendirileceğini de kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir araçtan saldırı olduğu şu anda net. Kendileri araçlarına bindikten ve hareket ettikten sonra, arkadan gelen bir aracın sollama yaparak yanından geçerken ateş edildiğini biliyoruz. Kullanmış oldukları araca isabet eden 4 mermi var. 11 el ateş ediliyor, 4'ü araca isabet ediyor. Araca isabet eden mermilerden 2 tanesinden biri Tatlıses'e, diğeri asistanına isabet ediyor. 2 mermi de araçtan ayrılıyor. Kullanılan toplam mermi adedi 11'dir.'' Silaha ilişkin bir soruya Mutlu, ''Tek bir silahtan çıkan mermi söz konusu. Kullanılan silahın türünün şu anda kalaşnikof olduğunu biliyoruz. 11 adet mermi kovanı da olay mahallinde bulundu'' yanıtını verdi. Mutlu, saldırının nedenine dair bir soruya karşılık olarak da, ''Şu anda herhangi bir değerlendirmemiz yok. Bunu failini yakaladıktan sonra onlardan öğreneceğiz'' dedi. -''TEHDİT ALDIĞI BİLGİSİ YOK''- Vali Hüseyin Avni Mutlu, ''Tatlıses'in tehdit alıp almadığına'' yönelik olarak da, ''Bize, emniyete bir tehdit aldığı, kendisinin tehdide maruz kaldığı yönünde intikal ettirilmiş herhangi bir bilgi yok. Bize bir tehdit aldığı ve bizim de takip ettiğimiz bir husus olmadığını ifade edeyim. Kendi özel korumaları var. Bizden herhangi bir koruma talebi de yok'' diye konuştu. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, ''Polis olarak tüm ihtimalleri ve bildiklerimizi değerlendiriyoruz. Mutlaka bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz'' dedi.