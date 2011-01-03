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Spor

MUTLU: SEVİNÇLERİ MAKUL SEVİYEDE YAŞAMAK LAZIM İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2011 13:57

-MUTLU: SEVİNÇLERİ MAKUL SEVİYEDE YAŞAMAK LAZIM İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'ın yeni transferleri Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes'in dün Atatürk Havalimanı'nda taraftarlarca karşılanması sırasında yaşanan izdiham olayına ilişkin olarak, ''Sevinçleri makul seviyede yaşamak lazım. Dolayısıyla bu tür sevinç gösterilerinde herkesin daha özenli olması gerekir'' dedi.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü uğurlamak üzere Atatürk Havalimanı'nda bulunan İstanbul Valisi Mutlu, ''Futbolcuların taraftarlar tarafından karşılanması sırasında terminalde yaşanan izdiham ve arbedeye'' ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. ''Sevinçleri makul seviyede yaşamak lazım. Her şeyin aşırısı yanlış, sevincin de aşırısı yanlış'' diyen Vali Mutlu, ''Bu tür sevinç gösterilerinde herkesin daha özenli olması gerekir'' diye konuştu.  ''Taraftarların havalimanına alınmamaları söz konusu olabilir mi?'' şeklindeki bir soru üzerine de Mutlu, ''Bu gelenekselleşmiş bir şey, ona müsaade etmediğiniz takdirde de bugüne kadar uygulamaların dışında yeni bir uygulama başlatılmış gibi düşünülür. Kimsenin sevincine engel de olmak istemiyoruz. Ama belki bundan sonra bu tür değerlendirmeleri de yapmak gerekecek. Biz makul olan her şeye müsaade etmek ve destek olmak istiyoruz.'' Beşiktaş'ın yeni transferleri Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes'in dün iki bine yakın taraftarın katıldığı karşılama sırasında, futbolcular çıkan arbede nedeniyle çıkış salonunda ilerlemekte büyük sıkıntı yaşamış ve içeri alınmayan bazı taraftarlar çıkış kapısının camlarını kırmıştı.

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