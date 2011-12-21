T24 LogoT24 Logo
Spor

Mutlu: ''Olimpiyatlarda beklenti içine girilmemeli'' ZONGULDAK (A.A)

21 Aralık 2011 20:20

-Mutlu: ''Olimpiyatlarda beklenti içine girilmemeli'' ZONGULDAK (A.A) - 21.12.2011 - Eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, ''Olimpiyatlarda halter konusunda fazla beklenti içine girmememiz lazım'' dedi. Halil Mutlu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin, ''Aktif spor hayatınıza neden erken son verdiniz?'' yönündeki sorusu üzerine Mutlu, 2008 Pekin Olimpiyatları sonrasında federasyon seçimleri olduğunu belirterek, ''Baktım ki benim geleceğime yönelik oy veren kişilerin yüzde 99'u beni ve Naim Süleymanoğlu'nu tanımıyor. 'Bu insanlar bizi tanımıyorsa alttan gelen kardeşlerimizin geleceği hakkında nasıl karar verir ve oy kullanır' diye sporu bıraktığımı açıkladım. Tepki olarak bu sporu bıraktım'' dedi. Halil Mutlu, halen antrenmanlarını sürdürdüğünü, günde 120-130 kilo kaldırdığını belirterek, şöyle konuştu: ''Her zaman ilk şampiyonluklar unutulmaz. 1994'te İstanbul'da yapılan dünya şampiyonası da benim için öyledir. Orada gördüğümde ayaklarımın titrediği rakiplerim vardı. Bunlardan 2'si Bulgar'dı, adamlardan kaçtık Türkiye'ye geldik, kurtulamadık. Onlarla yarışırken bakmışım kendimi aşmış, dünya rekorlarını kırmışım. O zaman yeni gelmiştim, İstiklal Marşı'nın bazı nakaratlarının geçişlerini karıştırıyordum ama 1994 benim için unutulmazdır.'' ''Türkiye'deki halter sporunun geleceği hakkında ne düşündüğü'' sorulan Mutlu, güzel şeyler düşünmek istediğini ancak Türk sporunda bir duraklama döneminin gözüktüğünü söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24