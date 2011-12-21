-Mutlu: ''Olimpiyatlarda beklenti içine girilmemeli'' ZONGULDAK (A.A) - 21.12.2011 - Eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, ''Olimpiyatlarda halter konusunda fazla beklenti içine girmememiz lazım'' dedi. Halil Mutlu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin, ''Aktif spor hayatınıza neden erken son verdiniz?'' yönündeki sorusu üzerine Mutlu, 2008 Pekin Olimpiyatları sonrasında federasyon seçimleri olduğunu belirterek, ''Baktım ki benim geleceğime yönelik oy veren kişilerin yüzde 99'u beni ve Naim Süleymanoğlu'nu tanımıyor. 'Bu insanlar bizi tanımıyorsa alttan gelen kardeşlerimizin geleceği hakkında nasıl karar verir ve oy kullanır' diye sporu bıraktığımı açıkladım. Tepki olarak bu sporu bıraktım'' dedi. Halil Mutlu, halen antrenmanlarını sürdürdüğünü, günde 120-130 kilo kaldırdığını belirterek, şöyle konuştu: ''Her zaman ilk şampiyonluklar unutulmaz. 1994'te İstanbul'da yapılan dünya şampiyonası da benim için öyledir. Orada gördüğümde ayaklarımın titrediği rakiplerim vardı. Bunlardan 2'si Bulgar'dı, adamlardan kaçtık Türkiye'ye geldik, kurtulamadık. Onlarla yarışırken bakmışım kendimi aşmış, dünya rekorlarını kırmışım. O zaman yeni gelmiştim, İstiklal Marşı'nın bazı nakaratlarının geçişlerini karıştırıyordum ama 1994 benim için unutulmazdır.'' ''Türkiye'deki halter sporunun geleceği hakkında ne düşündüğü'' sorulan Mutlu, güzel şeyler düşünmek istediğini ancak Türk sporunda bir duraklama döneminin gözüktüğünü söyledi.