Mutlu Kaya'yı vuran sanığa 15 yıl hapis

Diyarbakır'da 19 yaşındaki Mutlu Kaya'yı silahla vurarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Veysi Ercan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasında karar çıktı. "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan Veysi Ercan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasına katılan 19 yaşındaki Mutlu Kaya Diyarbakır'daki evinde silahlı saldırıya uğramış, 38 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bir süre de Ankara GATA'da tedavi görmüştü.