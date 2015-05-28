Mutlu Kaya'dan iyi haber; 2 saat boyunca makinesiz nefes aldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 9 günden bu yana makineye bağlı nefes alan Mutlu Kaya’nın, dün 2 saat boyunca destek almadan nefes aldığı bildirildi.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Sesi Çok Güzel’ yarışması ile adını tüm Türkiye’ye duyuran ve Sibel Can’ın ‘Veliahtım’ dediği Mutlu Kaya, 18 Mayıs’ta erkek arkadaşının açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanmıştı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve 21 Mayıs’a kadar uyutulan Mutlu Kaya’yı, bu tarihten itibaren uyandırma sürecine geçildi. Aradan geçen 6 günün ardından doktorları tarafından makine bağlantısı kesilen Mutlu’nun dün 2 saat boyunca destek almadan nefes alıp verdiği öğrenildi.

Mutlu Kaya’nın babası Mehmet Kaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mutlu’nun kendi kendine nefes alması için makine bağlantısı kesildi. Kızım 2 saat boyunca hiçbir destek almadan nefes alıp verdi 2 saat boyunca. 2 saatin sonunda doktorlar zorlama yaşamaması için tekrar makineye bağladı” dedi.