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Mutlu: Herkes aklını başına devşirsin

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu AKM'nin önünde polisleri ziyaret etti. Mutlu polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi

12 Haziran 2013 04:34

İstanbul Valisi Hüseyin Avni mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Taksim Meydanı'nda açıklama yaptı.

Vali Mutlu şunları söyledi:

Herkesin aklını başına devşirmesi lazım. Bu güzel insanların güzel şehri huzuru daha fazla bozulmasın.

Aksi halde karşılanrında mükaddes emanetlerine sahip çıkmak isteyen polislerimizi güvenlik güçlerimizi bulacaklardır

Burada görev yapan sevgili yavrularımızın güzel gözlerinden teker teker öpüyorum. Rabbim onları ailelerine ve ülkemize bağışlasın.

Milletimizin duası emniyet teşkilatımızın arkasındadır. Biz bu dua ve inançla görevimizin başındayız. İstanbullular rahat olsunlar.

Bu soruya cevap vermekten yoruldum… Gezi Parkı’ndaki beklemekte olan gençlere yönelik herhangi bir müdahale yapılmayacaktır.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise şöyle konuştu:


Arkadaşlarımız ve biz de huzuru sağlamak için uykusuz geceler geçireceksek geçiriyoruz. Onlarla eşit şartlardayız beraberiz.

Her bir arkadaşımızın gözlerinden öpüyorum. Fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İki bin civarında polisimiz görev yaptı.

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