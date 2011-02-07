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Spor

MUTLU, GALATASARAY'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2011 16:47

-MUTLU, GALATASARAY'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ederek başkan Adnan Polat'la bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ziyaretle ilgili olarak, ''İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugün Mecidiyeköy'deki kulüp merkezinde başkan Adnan Polat'a bir ziyarette bulundu. Başkan Adnan Polat'la bir görüşme gerçekleştiren vali Hüseyin Avni Mutlu'ya, Ali Sami Yen Stadı'nın maketi hediye edildi'' denildi. -GALATASARAY'DA İZİN GÜNÜ Bu arada Spor Toto Süper Lig'de haftayı 4-2'lik Eskişehirspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray takımı günü izinli olarak geçirdi. Eskişehirspor maçının ardından, teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından oyunculara 1 günlük izin verilirken, sarı-kırmızılı ekibin ligde Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla başlayacağı bildirildi.

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