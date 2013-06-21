Mutlu: Bize kayıplarla ilgili bir müracaat yapılmadı

Yeniköy Parkı'nda düzenlenen Gezi Parkı forumuna 30 kişilik bir grubun saldırdığı ve bir kişinin yaralandığı iddiası hakkında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Saldırıyı araştırıyoruz'' dedi. Ayrıca Mutlu, Gezi Parkı eylemlerinin ardından 9 kişini kayıp olduğuna dair iddialara yönelik, "Bize ulaşmış bir müracaat yok" dedi.

İstanbul Valisi Mutlu, gazetecilerin sorularına şu cevapları verdi:

Kayıp çocuklar

Bu olaylarla ilgili yapılan bir kayıp başvuru yok. Kayıplarla ilgili bize dün itibariyle yapılmış olan müracaatlarla baronun açıkladığı rakamlar çok farklı. Bu olaya ilişkin ciddi spekülasyonlar var. Yani pek çok kişi sanki kaybolmuş, bunlarla ilgili sıkıntı varmış şeklinde. Bizim kayıtlarımızda Gezi olaylarıyla ilgili herhangi bir kayıp müracaat yok. Ama İstanbulumuzda her gün kaybolan insanlarımız var. Bu ayrı bir konu. Ancak şu olaylarla ilgili bize bir müracaat olmadı. Ama olabilir. Her gün yeni bir müracaat gelebilir. Bunların hepsi de ayrı spekülasyonlar. Bunları da ifade etmek istiyorum. En son bilgiyi emniyetten aldıktan sonra, size yanlış bilgi vermemek için, sizinle paylaşacağım. Bunların hepsi spekülasyon. Ancak detaylı bilgiyi sizinle açık bir şekilde yazılı bir açıklama ile duyurmak daha yararlı olacak.

Kiremitle darp edilen vatandaş

Bir polis memuru ve 5 zabıta açığa alındı. Müfettişlerin incelemesi devam ediyor.

Yeniköy saldırısı

Yeniköy'de yapıldığı iddia edilen saldırıyı araştırıyoruz.