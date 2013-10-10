Mutlu Akü, Güney Afrikalılara satılıyor

Güney Afrikalı Metair Investments Mutlu Akü'nün ana hissedarı Mutlu Holding'in yüzde 100'ünü satın almayı planladıklarını açıkladı. Mutlu Akü'nün borsadaki hisseleri tavan yaptı.

Güney Afrika merkezli Metair Investments Mutlu Akü'nün ana hissedarı konumundaki Mutlu Holding'in yüzde 100'ünü, Mutlu Plastik'in ise yüzde 45'ini satın almayı planlıyor.

hurriyet.com.tr'deki habere göre, Metair Investments yaptığı açıklamada, söz konusu satın alma ile şirketin Avrupa'daki varlığını artırmayı planladığını belirtti.

Açıklamada, Mutlu Plastik'teki hisse alımıyla birlikte azınlık hissedarlarına da çağrıda bulunulacağı ifade edildi.



Hisseleri tavan yaptı



Mutlu Holding'in yüzde 74.79 payla ana hissedar olduğu Mutlu Akü hisseleri saat 1010'da yüzde 10.77 primle tavan fiyat olan 6.58 liradan işlem görüyor. Mutlu Akü'nün piyasa değeri tavan yapan hisseleriyle birlikte 373 milyon 86 bin liraya yükseldi.



420 milyon cirosu var



İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Mutlu Akü 420 milyon liralık cirosu ile 188'ini sırada yer almıştı.

Mutlu Akü'nün temelleri 1945'te atıldı. 1996 yılında Kartal'dan Tepeören Tuzla'ya taşınan Mutlu Akü halka açık şirket konumunda.