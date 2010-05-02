Mutlaka transefer yapılmalı

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, daha iyi bir Galatasaray için daha iyi bir kadro kurulması gerektiğini savunarak, "Bu kadroya mutlaka takviyeler yapılmalı" dedi.

Frank Rijkaard, 1-0 kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, sezonun geneliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ve Fenerbahçe maçını kaybetmeleriyle birlikte bazı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını bildiren Hollandalı çalıştırıcı, "Sezona erken başlamamız nedeniyle birçok oyuncumuz çok fazla maç yaptı ve sezon sonuna doğru düşüşler oldu. Sakatlıkları da unutmamamız gerekiyor. Çok önemli sakatlıklar yaşadık. Bunlara Kewell ve Baros'u sayabiliriz. Başka isimler de sayabiliriz. Kadromuzun da kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Yerlerine koyacak aynı ayarda oyuncumuz olamadı. Özellikle ilk yarıda iyi performans sergiledik. İkinci yarıda ise bunu başaramadık. Ne zaman baskılı bir maç olsa, takım olarak bunu kaldıramadık. Bu mental bir problemdi. Psikolojik olarak daha güçlü olmalıydık" şeklinde konuştu.





"Daha iyi bir kadro kurulmalı"



Galatasaray takımının geçen sezonu 5. sırada tamamladığını, bu sezon ise 3. durumda bulunduğunu belirten Rijkaard, "Daha iyi bir Galatasaray için, daha iyi bir kadro kurularak devam edilmesi gerekiyor. Ama takım ruhundan memnun olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.

Özellikle yaşadıkları kolay puan kayıplarına vurgu yapan Rijkaard, "Çok kolay puan kayıpları yaptık. Ne zaman üzerimizde baskı olsa sıkıntılar yaşadık, gereksiz puan kayıpları yaşadık. Mental olarak daha güçlü olmamız gerekli. İşler iyi gidince, takım iyi oynayınca problem yok, ama ne zaman işler kötüye giderse, problemler de başlıyor. Mental olarak, fiziksel olarak daha baskın oyunculara ihtiyaç var. Bunların geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geride kalan dönem için hata aramanın da çok fazla mantıklı olmadığını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Geliştirmemiz gereken şeyler var. Öne geçtiğimiz maçlarda çok basit şekilde hatalar yaparak pozisyonlar verdik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Geçen seneki gibi sezonu erken açmak istemiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunun, son yılların en iyi kadrosu olarak lanse edildiği şeklindeki bir soruya Rijkaard, "Ben sizinle aynı fikirde değilim. Bu kadroya mutlaka takviyeler yapılmalı. Tabii ki geçmiş yıllardaki kadroları bilmiyorum. Bu sürekli dile getiriliyor, 'En güçlü kadro' diye. Kağıt üzerinde hangi oyuncunuz olursa olsun, sakatlıklar gibi nedenlerle kullanamadıktan sonra bir anlamı yok. Hangi takımdan 3 önemli oyuncusunu alırsanız, o da sıkıntı yaşayacaktır" cevabını verdi.





"Bursaspor yerini hak ediyor"

Galatasaray kadrosunun Bursaspor'dan yetersiz olup olmadığı sorusu üzerine Hollandalı çalıştırıcı, Bursaspor'un bulunduğu yeri hak ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu farklı bir durum. Bizim göze hoş gelen bir futbol anlayışımız var. Bursaspor biraz daha defansif oynayan bir takım. Rakibi sahasında bekleyen ve iyi organize olup bulduğu kontrataklarla sonuca gitmeye çalışan bir ekip. İki farklı oyun mantalitesine sahip takımdan bahsediyoruz. Kıyaslamak doğru olmayabilir. Bursaspor bulunduğu pozisyonu hak ediyor. Biz gereksiz puan kayıpları yaptık, çok gereksiz pozisyonlar verdik ve bu da sıralamayı belirliyor."

Rijkaard, Arda'yla ilgili transfer spekülasyonları için "Eğer kadronuzda Arda gibi kaliteli bir futbolcu varsa, bu tip söylentiler olacaktır" derken, Giovani için de kararın sezon sonu verileceğini belirtti.





