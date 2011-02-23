Mutki'deki toplu mezar kazısı tekrar başladı

T24 - 18 kişinin gömülü olduğu Bitlis'in Mutki ilçesindeki toplu mezarın yakınında bugün bir kazı çalışması daha başlatıldı. Dosyada "gizlilik" ibaresi olduğu için kazı öncesinde avukatlara haber verilmedi. Bitlis Baro Başkanı Gül kazı başladıktan sonra çalışmalara katıldı.





Türk Tabibler Birliği: 114 toplu mezarda 1.469 kişi bulundu

Mutki'de kazılar tekrar başladı



Mutki'deki kazılardan 12 ceset çıktı



Jandarma: Mutki'de bulunan kemikler teröristlere ait





Bitlis'in Mutki İlçesi'nde Jandarma İlçe Komutanlığı bahçesinde kazı çalışması başlatıldı. Kazı, bölgede beş kişinin gömülü olduğu bir toplu mezar olduğu iddiası üzerine başlatıldı. Savcılığın tanık ifadelerine dayanarak başlattığı kazıyla ilgili, dosyada "gizlilik" kararı olduğu gerekçesiyle müdahil avukatlara ve İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatlarına haber verilmedi.

bianet'e konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Bitlis Şube Başkanı Hasan Ceylan, kazı başladıktan bir süre sonra haber aldıklarını söyledi. Ceylan, dosyadaki "gizlilik" ibaresine itiraz ettiklerini ifade etti. Daha sonra Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül kazı alanına girerek çalışmalara katıldı. Kazıda şimdiye dek bir bulguya rastlanmadı.





Mutki'de 18 kişinin kemikleri bulunmuştu

Mutki Jandarma Komutanlığı bahçesinde daha önce savcılık izni olmadan askerlere kazı yaptırılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Mutki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet soruşturma başlatmıştı. Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı da açıklama yaparak, kazının "mevzi genişletmek" için olduğunu ileri sürmüştü.

Mutki'de 5 Ocak'ta başlayan iki kazıda da 18 kişiye ait kemikler bulunmuştu. Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, çok sayıda kayıp ailesi de Mutki Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak kimlik tespiti için kan örneği verdi.





