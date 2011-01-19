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MUTKİ'DEKİ KAZIYA ARA VERİLDİ BİTLİS (A.A)

19 Ocak 2011 19:50

-MUTKİ'DEKİ KAZIYA ARA VERİLDİ BİTLİS (A.A) - 19.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde, Mutki Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla, çöplük alanında bugün yeniden başlatılan kazı çalışmalarına ara verildi. Kazı çalışmalarına ''gözlemci'' olarak katılan Bitlis Barosu avukatlarından Mimar Önal, yaptığı açıklamada, havanın kararmasıyla, Mutki'deki kazı çalışmalarına ara verildiğini söyledi. Bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, çöplük alanının bir kısmında ana zemine inildiğini ifade eden Önal, şöyle konuştu: ''Havanın kararmasıyla, bugün için kazıya ara verildi. Yarın sabah tekrar kazıya devam edilecek. Kazı alanında mevcut 3 iş makinesi çalışıyordu. Fakat çalışmaların daha işlerlik kazanması için, kazı alanına büyük bir iş makinesi daha getirildi. Kazı alanında biriken çöpler, dere yatağının kenarına döküldü. Bugün yürütülen çalışmalarla kazı alanının bir kısmında ana zemine inildi. Kazı alanı oldukça geniş. Karanlığın çökmesiyle bugün kazı çalışmalarına ara verildi.'' Önal, şu ana kadar yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

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