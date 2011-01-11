-MUTKİ'DEKİ KAZIYA ARA VERİLDİ MUTKİ (A.A) - 11.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde, Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla bugün yeniden başlatılan kazı çalışmasına ara verildi. Kazıya ara verilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bitlis Barosu Başkanı Avukat Enis Gül, Mutki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet tarafından başlatılan kazı çalışmasına, bugünlük ara verildiğini söyledi. Kazı alanına yıllardır hafriyat ve çöp döküldüğünden zemine inilmesi için 7 metreden fazla kazılması gerektiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Ana zemine inilmeye çalışıyor. Ana zemine inildikten sonra, ayrıntılı teknik kazı çalışması yapılacak. Şu anda hafriyatın alınması ve zemine inilmesi için çalışmalar yapılıyor. Kazı alanı dere yatağının yan tarafında kalıyor. Bu zemine inilmesi için yaklaşık 7 metre veya daha fazla kazı çalışması yapılması gerekiyor. Kazının daha sağlıklı şekilde yapılması için kazıya ara verildi. Çalışma, yarın devam edecek.'' İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Avukat Serdar Çelebi ise, kazı yapılan alanda 8 kişinin gömülü bulunduğunun tahmin edildiğini, kayıp yakınlarının İHD'ye yaptığı başvurularda bu 8 kişiden 2'sinin kadın, 6'sının erkek olduğunu kendilerine bildirdiğini kaydetti. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, görgü tanığının ve yörede yaşayan insanların yeri bildiğini dile getiren Çelebi, şöyle devam etti: ''Geniş bir alan fakat yarın yapılacak kazıda zemine ve insanların defnedildiği yere ulaşılacak. Daha önceki kazılarda olduğu gibi insanların bu konudaki söylemleri net. Orada kaç kişi olduğunu biliyorlar. Bu nedenle yer konusunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Yarın cesetlere ulaşacağımıza inanıyoruz. İnsanlar kayıplarını arıyor ve bulmak istiyor. Kemik de olsa, insanlar onları oradan alıp bir mezara yerleştirmek istiyor.'' Öte yandan bugünkü kazı çalışması sırasında Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Aydın'ın, kazı alanında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.