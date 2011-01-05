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MUTKİ'DEKİ KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUTKİ (A.A)

05 Ocak 2011 15:47

-MUTKİ'DEKİ KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU MUTKİ (A.A) - 05.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde Cumhuriyet Savcılığa tarafından boş bir arazide başlatılan kazı çalışmasında ilk belirlemelere göre 8 insana ait kemik parçaları bulundu.  Uzun süreden beri yakınları kayıp olan bazı ailelerin başvurusu üzerine Mutki Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla Mutki-Kavakbaşı karayolunun 1. kilometresindeki boş bir arazide kazı yapıldı.  Basın mensuplarının alınmadığı ve halen kazı çalışmalarının sürdüğü alanda ilk belirlemelere göre 8 kişiye ait kemik parçaları bulunduğu öğrenildi.  Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde yapılan kazılardan ortaya çıkan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından incelendiği bildirildi.

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