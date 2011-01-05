-MUTKİ'DEKİ KAZIDA 12 İNSAN KEMİĞİ BİTLİS (A.A) - 05.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığa tarafından boş bir arazide sürdürülen kazı çalışmasında, 12 insana ait kemik parçaları bulundu. Kayıp yakınlarının başvurusu üzerine Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla, Mutki-Kavakbaşı karayolunun 1. kilometresinde çöplük olarak kullanılan bölgedeki 4 noktada başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. İlk açılan noktadaki kazılar sonucunda 12 kişinin kemiklerine ulaşıldığı bildirildi. Kazı alanında ''gözlemci'' sıfatıyla bulunan Bitlis Barosu Barosu Başkanı Avukat Enis Gül, yaptığı açıklamada, kazının sürdüğü ilk bölgede 9 kişinin kemiklerinin net bir şekilde belli olduğunu ve kemiklerin koruma altına alındığını söyledi. Gül, ''kazıların ilk yapıldığı alanda 9 kişinin kemikleri net bir şekilde belli oldu. Bu kemikler koruma altına alındı. Diğer 3 kişiye ait kemikler ise üst üste gömüldüğü için birbirine karışmış vaziyette'' dedi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Aydın ve Mutki Cumhuriyet Savcısının nezaretinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, aralarında Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül, İnsan Hakları Derneği (İHD) Bitlis Temsilcisi Hasan Ceylan, BDP Bitlis İl Başkanı Mehmet Can Demir'in de bulunduğu bir grup tarafından izleniyor. İHD Genel Merkezi ve İHD Diyarbakır Şubesinden gelen bir heyet de, kazı alanına giderek incelemelerde bulundu. Heyettekilerin, incelemenin ardından Mutki'de bir basın açıklaması yapacağı bildirildi. Basın mensuplarının uzaktan çekim yapabildiği kazı alanında, bir iş makinesi ve adli tıp uzmanlarının bulunduğu, kemiklerin de karton kutulara yerleştirildiği gözlendi.