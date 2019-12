-MUTKİ'DEKİ KAZI DURDURULDU BİTLİS (A.A) - 13.01.2011 - Uzun süreden beri yakınları kayıp olan bazı ailelerin başvurusu üzerine Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla Bitlis'in Mutki ilçesindeki şehir çöplüğünde 3 gün önce başlatılan kazı, metan gazının patlayabileceği ihtimali üzerine durduruldu. Kazının sonlandırılmasının ardından, Muş İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Avukat Vedat Şengöl ve Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül, basın açıklaması yaptı. Muş İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Vedat Şengöl, Mutki Cumhuriyet Savcılığının, kazı alanında metan gazının patlayabileceği ihtimalinin olması üzerine kazıyı durdurduğunu söyledi. Özellikle tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucu, Mutki şehir çöplüğünde yapılan kazıdan henüz netice alınamadığını ifade eden Şengöl, şöyle konuştu: ''3 günden beri kazı çalışmaları devam ediyor. Özellikle tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucu, Mutki şehir çöplüğündeki yapılan kazıdan şu an için netice alınamadı. Mutki Cumhuriyet Savcılığı, kazı alanında metan gazının patlayabileceği ihtimalinin olması üzerine kazıyı durdurdu. Biz de ayrıntılı bir araştırma yapılması için, savcılıktan bilirkişinin alana gelmesi ve rapor vermesi yönünde talepte bulunduk. Dün üniversiteden bilirkişiler gelip, kazı alanına baktı. Fakat ellerinde yeteri kadar alet olmadığı için, ayrıntılı araştırma olmadı. Gazın daha bilimsel şekilde araştırılması için, bilirkişi ve gerekli aletlerin buraya getirilmesini talep ettik. Şu an itibariyle kazı çalışması durdu.'' Mağdur ailelerin vekili olarak, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini belirten Şengöl, ailelerin vekili olarak gerçeklere ulaşma konusunda kararlılık içinde olduklarını ifade etti. Şehir çöplüğüne 15 yıldan beri sürekli moloz ve çöp döküldüğünü söyleyen Şengöl, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu an itibariyle cesetlere ulaşamadık. Tanığın beyanına göre, yaklaşık 20 metrelik bir kanala 8 kişi gömülmüş. 15 yıl geçmiş ve üzerinde hafriyat birikmiş. Kazıdan bir netice alamadık. Savcılıktan çöplükteki atık maddelerin tümünün kaldırılmasını talep ettik. Çünkü cesetlere ulaşmanın başka bir yolu yok. Yine tanık bayanın bize verdiği farklı adresler var. Tanıkların gösterecekleri yeni yerlerde de kazılar devam edecek. Ayrıca olaylarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca savcılıktan hangi kamu görevlisinin, hangi dönemde görev yaptığına ilişkin tespit isteyeceğiz. Sanırım olay git gide netleşecek.'' Bitlis Barosu Başkanı Avukat Enis Gül ise 3 gündür yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulgu, bilgiye ve insan kemiklerine rastlanmadığını bildirdi. Mevcut kazı alanında dolgu yapıldığını belirten Gül, şöyle devam etti: ''Kazı alanın yarısı dolgu. Büyük bir ihtimalle söz konusu kemikler dolgu altında kalmış veya geniş bir alana yayılmış. Soruşturmayı yürüten yetkili makam Mutki Cumhuriyet Savcılığıdır. Yetkili makamın bu hususu dikkate alacağını düşünüyoruz. Fakat kazı yapılan alan sert bir alandı. Önceden gömü yapılmış olsaydı, zemin yumuşak olurdu. Büyük kepçeyle kazındı ve zeminin sert olmasından dolayı, iş makinesi dahi zorlanıyordu. Bir bulguya rastlanmadı. Kazının ve soruşturmanın son bulup bulmayacağı konusunda karar verecek makam, Mutki Cumhuriyet Savcılığı olacak.''