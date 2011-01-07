Mutki'deki 12 cesedin sırrı korucuda mı

T24 - Bitlis’in Mutki ilçesinde önceki gün yapılan kazılarda 12 kişinin cesedi çıkarılırken olaydaki düğümü çözecek 13’üncü bir kişi olduğu öne sürüldü.

Hatice Yaşar'ın haberi Mutki’de yapılan kazıda cesedi bulunanlarla ilgili düğümü çözecek 13’üncü bir kişi bulunduğu öne sürüldü. 3’ü PKK’lı, 9’u sivil oldukları belirtilen 12 kişinin öldürülmesinin tanığı olan kişinin bir korucu olduğu iddia ediliyor Bitlis’in Mutki ilçesinde önceki gün yapılan kazılarda 12 kişinin cesedi çıkarılırken olaydaki düğümü çözecek 13’üncü bir kişi olduğu öne sürüldü.

Bölgede yaşananları yakından bilen ve Star’a bilgi veren H.C. “Olay yerinde özel timin dışında 12 kişi değil 13 kişi vardı. 13’üncü kişi korucuydu. Her şeye tanık olan ve korucu olan bu kişi düğümü çözebilir. Eğer devlet ifadesini alırsa o zaman neler yaşandığı bir bir ortaya çıkar. İsmi bizde saklı olan bu korucu şu ana kadar konuşmaya yanaşmadı” dedi. Kazı yapılan yere yakın üç bölgede daha ceset bulunduğunu anlatan H.C, ailelerin kalan yerlerde de bir an önce kazı yapılması yönünde talebi olduğunu, savcılığın sırayla buraların da kazılacağı yönünde kendilerine bilgi verdiğini söyledi.



‘Kardeşime bir çizgi çekerim ama...'

Öte yandan 20 yaşındaki Gülevi Eren’in, önceki gün cesedi çıkarılan 12 kişiden biri olduğu sanılıyor. Kazı çalışmalarına katılmak için Mutki’ye giden Gülevi Eren’in ağabeyi Mehmet Eren, kardeşinin sivil olduğunu, 1999’da kurşuna dizildiğini öne sürdü. Herkesin birbirini tanıdığı Mutki’de olayın ardından kendilerine haber ulaştığını, ancak bölgeye dahi sokulmadıklarını söyleyen Eren, şunları anlattı:

”. Olayın olduğu yer Özel Harekat timine ait. Taradıktan sonra panzerlere atıp gömmüşler. Haber gelince kardeşimin cesedini almak istedik ama bizi bölgeye sokmadılar. Akıbetini sorduğumuz için babamla beraber iki üç gün işkenecede kaldık. Kardeşim 20 yaşındaydı askere gidecekti. O olaydan sonra bize bölgeyi cehenneme çevirdiler, o yüzden göç ettik. Kardeşim ölmüş, ben ona bir çizgi çekerim ama yeter ki bu işlerden sorumlu olan Tansu Çiller, Mehmet Ağar ve Doğan Güreş yargılansın.”



‘Bir an önce kazı yapılsın'

Önceki gün kazılan bölgenin 150 metre yakınında bir mezar daha bulunduğunu ve kardeşi Alican Kızılkaya’nın cesedinin de burada bulunduğunu iddia eden M. Nuri Kızılkaya, “Mutki İlçe Jandarma’nın bahçesinde kardeşimin cesedi. Onu gömen ve tanık olan belediyenin kepçe operatörü yer tespit etti. Bir an önce cesedinin bulunmasını istiyoruz” dedi.