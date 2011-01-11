-MUTKİ'DE YENİDEN KAZI ÇALIŞMALARI MUTKİ (A.A) - 11.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde, 12 kişiye ait kemiklerin bulunduğu alanda, Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Mutki'de, kayıp yakınlarının başvurusunun ardından, Mutki Cumhuriyet Savcılığının kararıyla ikinci kez kazı çalışması başlatıldı. İlçe çıkışında, Kavakbaşı karayolunda çöplük olarak kullanılan, alanda 2 iş makinesiyle kazı çalışmaları sürdürülüyor. Cumhuriyet savcıları Çetin Küçet ve Fatih Ertürk nezaretinde yapılan kazıya Bitlis Baro Başkanı Avukat Enis Gül, İnsan Hakları Derneği (İHD) Bitlis Şube Başkanı Hasan Ceylan, İHD avukatı MYK üyesi avukat Serdar Çelebi gözlemci olarak katılıyor. Basın mensupları, alandan yaklaşık 250 metre uzakta tutuluyor.