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Mutki'de PKK'nın patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

10 Ocak 2018 15:28

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK\'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı; PKK\'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için Mutki\'nin Kavakbaşı beldesi kırsalında operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütüne ait çeşitli yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
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