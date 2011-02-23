Mutki'de kazılar tekrar başladı

T24 -

Alınan bilgiye göre, kazının Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplu mezar olduğu iddiası üzerine, Mutki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet tarafından başlatıldığı öğrenildi.Tanık ifadeleri doğrultusunda başlatılan kazıda ''gizlilik'' kararı olması nedeniyle, ilçede daha önce yapılan kazılarda ''gözlemci'' sıfatıyla bulunan ve bugün de olay yerine giden Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül'ün, kazı alanına alınmadığı kaydedildi.Gazetecilerin çekim yapmasına izin verilmeyen alanda, Mutki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet'in, adli tıp uzmanlarının ve ellerinde kazma kürek bulunan işçilerin, Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine girdikleri gözlendi.İlçede daha önce yapılan iki kazıda 18 kişiye ait kemikler bulunmuştu. Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, birçok kayıp ailesi de Mutki Cumhuriyet Savcılığına başvurarak kimlik tespiti için Bitlis Devlet Hastanesinde kan örneği vermişti.