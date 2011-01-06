Mutki'de 4 noktadaki kazılarda 12 kişinin kemiklerine ulaşıldı

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Çalışmalar tamamlandı



Bitlis’in Güroymak ilçesinde 1999 yılında PKK’ya katılmak üzere Mutki ilçesine giden ve bu sırada ortadan kaybolduğu ileri sürülen 9 kişinin askerler tarafından öldürüldüğünü iddia eden kayıp yakınlarının talebi üzerine cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla dün kazı çalışması yapıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Mutki-Kavakbaşı karayolu üzerinde bulunan çöplük alanındaki 4 noktada yapılan kazı çalışmalarında, öldürüldükleri öne sürülen 9 kişi ile 3 PKK’lıya ait olduğu belirtilen toplam 12 kişinin kemiklerine ulaşıldı. 9 cesedin kemiklerinin net şekilde ortaya çıktığı, üçünün üst üste olduğu için birbirine karıştığı kaydedildi. Cesetlerin yanında bulunan kancaların sırrı ise çözülemedi.Dün saat 16.00 sıralarında tamamlanan kazı çalışmaları ile ilgili İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Serdar Çelebi açıklama yaptı. Mutki İlçe merkezinde açıklamalarda bulunan Avukat Çelebi, bunun bir katliam olduğunu söyledi. Avukat Çelebi sorumluların bir an önce yargı önüne çıkarılmasını gerektiğini belirterek şöyle konuştu:“Sorumlular mutlaka yargı önünde hesap vermelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Aileler sadece bize burası için değil, bir kaç ayrı nokta daha belirttiler. Bu konuyla ilgili de savcılığın araştırmaları ve izinleri neticesinde kazı yapmak istiyoruz. 1999’da katledilenlerin gömüldüğü yeri yerel halk biliyordu. Önceki yıllarda ailelerin cenazeleri alma talepleri olmuştu. Ancak bu talepler geri çevrilmişti. Bugün yapılan kazılarla 12 kişiye ulaştık. Çıkarılan kemikler adli tıp kurumuna gönderildi. Buradan gelecek olan rapor da bizim için çok önemli. Nasıl vuruldukları konusunda detaylı bir rapor hazırlamayacağını da biliyoruz. Açılan yerde elbiseler ve kancalar bulduk. Bu kancanın da neden orada olduğunun araştırılmasını istiyoruz.”Avukat Serdar Çelebi’nin yaptığı basın açıklaması sırasında toplanan yaklaşık 100 kişi de Kürtçe sloganlar atıp alkışlı protestoda bulundu.