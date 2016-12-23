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Mutki ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ve Bitlis’in Mutki Belediyesi’ne kayyım atandı

23 Aralık 2016 21:37

Şanlıurfa’nın Halfeti ve Bitlis’in Mutki Belediyesi’nde ilçelerde görev yapan kaymakamlar kayyım olarak atandı.

Bitlis’in Mutki Belediyesi’ne, ilçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, kayyım olarak atandı.

Mutki İlçesi Belediyesi’ne 14 Aralık’ta operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan Mutki Belediye Eş Başkanı DBP’li Özcan Birlik gözaltına 20 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Birlik’in tutuklanmasının ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, bugün belediyeye kayyım olarak atandı.

 

Halfeti'ye de kayyım

 

Şanlıurfa’nın Halfeti belediyesine kayyım olarak Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirildi.

Şanlıurfa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP’li Halfeti Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram 2 Aralık’ta gözaltına alınıp ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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