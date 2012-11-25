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Spor

Ve şampiyon yine Vettel!

Formula 1 sezonunun şampiyonu son yarışın ardından belli oldu.

25 Kasım 2012 23:58

 

Formula 1’de sezonun 20. ve son yarışı olan Brezilya Grand Prix’sini, McLaren Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Jenson Button kazandı. Yarışı 6. sırada tamamlayan Sebastian Vettel, üst üste 3. kez şampiyon oldu.
 
 
Müthiş heyecana sahne olan Brezilya GP'sinde Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, yarışı 6. sırada bitirmesine rağmen en yakın takipçisi Ferrari pilotu Fernando Alonso'ya 4 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.
 
Çıkış anında hafif bir kaza geçirerek son sıralara kadar gerileyen Alman pilot bu zaferle birlikte Vettel 3 şampiyonluk elde eden en genç isim oldu.
 

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