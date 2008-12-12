Müthiş iddia





Fenerbahçe’nin, Mehmet Aurelio’ya karşılık Real Betis’e 6 milyon euro ve Josico’yu önerdiği belirtildi. Marca gazetesinin haberinde, Aurelio ayrılırsa Betis’in planları arasında Beşiktaşlı Gökhan Zan’ın bulunduğu yazıldı



Sezon başında bedelsiz olarak Real Betis’e giden Mehmet Aurelio için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İspanya’da yayımlanan Marca gazetesi, Fenerbahçe’nin, eski futbolcusu için 6 milyon euro ile birlikte Josico’yu vermeyi önerdiğini yazdı.



Gazetenin haberine göre, Fenerbahçe’nin, FIFA’lık olduğu oyuncusu için barışçıl bir yol aradığı ve bu oyuncuyu tekrar renklerine bağlamak için cazip bir teklif yaptığı belirtildi. Haberde, Mehmet’ten doğan boşluğu doldurmak için Josico’nun önerildiği duyuruldu.



Marca ayrıca, İngiltere’den Manchester City’nin de Mehmet için devrede olduğunu hatırlatarak, bu futbolcunun ayrılması halinde İspanyol kulübünün B planını devreye sokarak Gökhan Zan’ı renklerine bağlayabileceğini kaydetti.



Mehmet Aurelio için ortaya atılan bu iddialar için bir açıklama yapan, Betis’in Teknik Direktörü Chaparro bu oyuncuyu asla satmayacaklarını söyledi. Betis Kulübü ise Aurelio’nun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğunu hatırlatarak, bu parayı getiren ve futbolcunun olumlu yanıtını alan her kulüple masaya oturabileceklerinin mesajını verdi.

