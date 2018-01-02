Mutfaktaki hassas terazi delil oldu, Selim Erdoğan'a uyuşturucudan 11 yıl 8 ay hapis cezası

Dizive sinema oyuncusu Selim Erdoğan, "Uyuşturucu madde üretimi ve satışı" suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Erdoğan’ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılanihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.

Hassas terazi delil oldu

Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille rettetti.

"Yemek için kullanıyorum"

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise, “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.

"Ticaretine ihtiyacım yok"

Erdoğan mahkemedeki ifadesinde “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim” dedi.

Mahkeme ikna olmadı

Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

6 yıl 7 ay hapiste kalabilir

Erdoğan’a verilen 3 yıl 4 aylık ceza için istinaf yolu, 8 yıl 4 aylık ceza için ise temyiz yolu açık. Anılan kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Erdoğan fiilen 6 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.

Çiçek Taksi'nin Abuzer'i

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı. Geçen 26 Nisan'da tutuklanan Erdoğan halen Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.