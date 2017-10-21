Mutfakta düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi’nde, 35 yaşındaki Emine Timurtürkan evinin mutfağında yemek pişirirken, düdüklü tencerenin patlaması sonucu el ve yüzünden yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Suruç\'a bağlı Germüş Mahallesi’nde meydana geldi. Emine Timurtürkan, evinin mutfağında yemek pişirirken, ocaktaki düdüklü tencere henüz bilinmeyen nedenle patladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede, eliyle yüzünde 1 ve 3\'üncü derecede yanıklar oluştuğu belirlenen Timurtürkan, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.



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