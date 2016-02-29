Mutfak tüpü olarak gösterilen otogazda vergi kaçağı

Mutfak tüpüyle otogaz arasındaki vergi farkı, dolandırıcıların gelir kapısı oldu. Rafineriden alınan LPG, sahte belgelerle ‘mutfak tüpü’ diye gösterilerek otogaz istasyonlarında satılıyor. Maliye önemli miktarda vergi kaçıran dolandırıcıları takibe aldı.

Star Gazetesi'nden Ercan Baysal'ın haberine göre, otogaz ve tüpgaz arasındaki ÖTV ve KDV farkı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığını tespit eden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından başlatılan denetimlerde rafineriden alınan gazın nerede kullanıldığının izi sürülüyor. Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, daha düşük vergi ödenerek alınan tüpgaz, otogaz olarak istasyonlarda satılıyor.

Rafineriden alınan gazın tüpte veya araçlarda kullanılması halinde ton başına 435 TL'lik vergi farkı bulunuyor. Rafineriden alınan LPG tüp bayisine sahte belgelerle mutfak tüpü satışı yapıldı gibi gösteriliyor. Ancak otogaz istasyonlarında satılıyor. LPG'nin ham fiyatı 1.145 Türk Lirası. Mutfak ve sanayide kullanılması haline 1.210 TL ÖTV, 424 liralık da KDV ödeniyor. Rafineriden çıktıktan sonra otogazda kullanılması halinde 1.578 TL ÖTV, 491 liralık da KDV ödeniyor. Toplamda tüplü LPG'nin tonu 2.779 TL olurken, otogazda rakam 3.214 liraya çıkıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun da (EPDK) yakından takip ettiği sürece ilişkin Gelir İdaresi'nin yeni bir yol haritası hazırlayabileceği belirtiliyor. Tüpte 12 kg ve üzerindekilerin dağıtım şirketinin kendisi teslim etmesi gerektiği için vergi avantajı sağlanıyor. Otogazda ise taşıtlar bayilere giderek aracını dolduruyor.

"Vergi makası düşürülmeli"

Enerji ve maliye uzmanları belgelerle dolandırıcılık yapılarak kamunun milyonlarca liralık zarara uğratıldığını, aradaki vergi makasının daraltılması gerektiğinin altını çiziyor. Maliyeye yakın bir kaynak "Vergi sistemindeki bozukluğun hızlıca giderilmesi gerekiyor. Dolandırıcılara açık kapı bırakılmaması gerekir. Yoksa sahte belgelerle dolandırıcılık olayları devam eder" tespitinde bulundu.

Son yapılan otogaz piyasası denetimlerinde çok sayıda teknik düzenlemenin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Özellikle araç sahipleri için hayati önem taşıyan 'kokulandırma' şartına uyulmadı. Kokudan kaçak yakıt tespiti yapıldığı için bir çok araç sahibi risk altında bulunuyor.