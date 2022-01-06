Mutfak enflasyonu yüzde 47'yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre 2021 enflasyonu yüzde 21 olurken, 25 temel gıda maddesinin fiyatı yüzde 47'den fazla arttı. Temel maddelerdeki bu artış maaşlara yapılan zamları da küçültüyor.

TÜİK'in tabloları üzerinden seçilen 25 temel gıda maddesi listesinin başında yer alan ekmeğin kilogram fiyatı 2021'nin aralık ayından 2021'in aralık ayına kadar geçen sürede 7 liradan yaklaşık 11 liraya çıktı. Bu veri, ekmeğe bir yılda yüzde 54 oranında zam geldiğini gösteriyor.

Aynı dönemde yine halkın en çok kullandığı temel gıda maddeleri arasında yer alan makarna yüzde 60, un yüzde 86, bulgur yüzde 55, şehriye yüzde 61 zam gördü.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre TÜİK'in derleme yaptığı marketlerde 1 litre ayçiçek yağının fiyatı son bir yılda 16 liradan 28 liraya, şeker 5.5 liradan 8 liraya, süt 5.2 liradan 9 liraya peynir ise 31 liradan 38 liraya çıktı. Bu dönemde tavuk etindeki artış kuzu ve dana eti fiyatlarını katlayarak yüzde 86'ya ulaştı.

Maaş zammı küçülüyor

Maaşlara enflasyon zammı TÜİK'in yüzde 36.1 ilan ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre yapılıyor. Halkın en çok kullandığı ürünlerdeki artışa bakılmıyor. Bu nedenle memur ve emekliler TÜFE'ye yenilmese de gerçek enflasyon karşısında alım gücü zayıflıyor.