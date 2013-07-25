Mütekabiliyet yasası sonrası yabancılara mülk satışı ikiye katlandı

Mütekabiliyet yasası, yabancıya mülk satışını patlattı. Yılın ilk 6 ayında 88 ülke vatandaşı Türkiye'den 7 bin 145 gayrimenkul satın aldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemini katlarken, Ruslar alımda ilk sıraya yerleşti. Arapların Türkiye'ye olan ilgisi ise hızla artıyor.

Türkiye'de yabancıya mülk satışı yılın ilk 6 ayında rekor kırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, Mütekabiliyet Yasası'nın çıkmasının ardından yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımında büyük artış yaşandı. Bakanlığın sadece yabancı uyrukluları baz alarak hazırladığı rapora göre, geçen yılın 6 ayında 55 ülke vatandaşı Türkiye'den taşınmaz alırken, yasanın yürürlükte olduğu 2013'ün aynı döneminde sayı 88'e yükseldi.

Satışların 6 bini konut

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 3 bin 743 yabancıya 306 arsa, 2 bin 801 konut olmak üzere toplam 3 bin 107 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde 7 bin 761 yabancıya yapılan ise 916 arsa, 6 bin 229 konut olmak üzere 7 bin 145 gayrimenkul satışıyla, rakamlar iki katını aştı.

Ruslar ve İngilizler

İngilizler geçen yılın ilk 6 ayında 697 mülkle ilk sırada yer almıştı. Bu ülkeyi 694 gayrimenkulle Rusya Federasyonu, 357 taşınmazla Almanya, 240 mülkle Norveç, 146 taşınmazla İsveç takip etmişti. Bu yılın aynı döneminde ise bin 567 Rusya Federasyonu vatandaşı, Türkiye'den 41'i arsa, bin 347'si konut olmak üzere bin 388 gayrimenkul aldı. Birinci sıradaki Rusya'yı, 720 taşınmazla İngiltere, 653 mülkle Almanya, 469 gayrimenkulle Norveç, 323 mülkle Suudi Arabistan izledi.

Arapların gözdesi oldu

Mütekabiliyetin ardından Türkiye'den gayrimenkul alımına Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösterildi. Suudi Arabistan en çok gayrimenkul alan Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Kuveytliler 286, Iraklılar 225, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları 114, Ürdünlüler de 92 mülkle Suudi Arabistan'ı takip etti.

Sadece birer mülk alanlar

Arjantin, Bolivya, Estonya, Hindistan, İzlanda, Liberya, Lüksemburg, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Pakistan, Slovenya, Tanzanya, Tayland, Tunus ve Venezuella, gayrimenkul satışında son sıralarda kaldı. Bu ülkelerin vatandaşları, Türkiye'den sadece birer taşınmaz edindi.