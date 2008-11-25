Müteahhitlerden özel bankalara kredi tepkisi

Özel bankaların krizi bahane ederek kredi vermediğinden yakınan müteahhitlerin içinde, özel bankalardan mevduatlarını çekip kamu bankalarına yatırmayı düşünenlerin sayısı artıyor.



Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "özel bankaların krizi bahane ederek kredi vermediklerini" ifade etti ve "Federasyonumuza bağlı yaklaşık 30 bin müteahhidimize ve bütün iş alemine özel bankalardan mevduatlarını çekip kamu bankalarına yatırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.



Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada, küresel finansal krizin reel sektörü içine alarak büyüdüğünü ifade ederek, özellikle inşaat sektörünün finans kuruluşlarıyla "iç içe" olduğuna dikkati çekti.



Tellioğlu, şunları kaydetti: "Son birkaç yıldır TOKİ'nin sosyal konut üretme amacından ziyade gelir arttırıcı rantabıl projelere yönelerek, özel sektör temsilcilerinden çok avantajlı şartlarda iş yaparak sektörü ciddi manada krize sürüklemiş, arkasından krizi bahane eden bankaların da kredi musluklarını kapatıp eski kredileri ansızın geri çağırmaları, adeta inşaat sektörünü iflasa sürüklemiştir.



Hâlbuki özel bankaların açıkladığı milyarlarca dolar karlara baktığımızda bir sıkıntıları olmadığını görmekteyiz. Bu durumda hala gerekli teminatlarını alıp gerçek faiz oranlarında bizlere kredi verememeleri durumunda bizler de Sayın Başbakanımızın 'Gerekirse kamu bankalarına piyasaları rahatlatma anlamında pozisyon aldırırım' sözüne tam destek vererek, federasyonumuza bağlı yaklaşık 30 bin müteahhidimize ve bütün iş alemine özel bankalardan mevduatlarını çekip kamu bankalarına yatırmalarını tavsiye ediyoruz."



El birliğiyle "gemiyi su aldırmadan, batırmadan karaya çıkarmak" gerektiğini ifade eden Tellioğlu, inşaat sektörüyle ilgili acil bir eylem planı açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

