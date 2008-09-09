Müteahhitler ihalelerden habersiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, belediyelerin açtığı inşaat ihalelerinden haberdar olamadıklarını söyledi.



Hükümetlerin, kamu yararına olmayan birçok kanun değişikliği ile eşe, dosta haksız kazanç yaratmaları; keyfilik, rüşvet ve yolsuzluklar, Türkiye gibi ülkelerin gündemini her zaman en sık ve en çok işgal eden konulardan.



İktidara geldiğinden bu yana kamu ihale sisteminde 50’ye yakın değişiklik yapan ve ihale sistemini birkaç ayda bir değiştiren hükümet, uzun süredir bu tutumu nedeniyle eleştirilirken; eleştirilerin odak noktasını, kamu ihale düzenindeki laçkalık, keyfilik, gizlilik ve uluslararası standartlardan uzaklık oluşturuyor.



TMB Başkanı Erdal Eren’in belediyelerin açtığı inşaat ihalelerinden müteahhitlerin üst örgütü olan TMB’nin haberinin bile olmadığı yönündeki açıklaması, ihalelerdeki keyfiyetin boyutunu göstermesi açısından çok çarpıcı bir açıklama.



Eren’in açıklamalarına köşesinde yer veren Milliyet yazarı Serpil Yılmaz da 9 Eylül 2008 tarihli yazısında, belediyelerin kamu ihale yasasının dışına çıkarılması ve ‘davetiye’ usulüyle istediği firmaya ihale vererek yolsuzluğun önünün açılmasını eleştiriyor.



Müteahhitlerin kamu ihalelerinden doğan 1.5 milyar YTL’lik alacaklarını henüz alamadıklarını söyleyen Eren, piyasada güvenirlik düzeyi tartışmalı 200 bin müteahhitin bulunduğuna da dikkat çekiyor.



TMB üyesi 144 müteahhit, dünyanın 66 ülkesinde iş yapıyor ancak bunların kaç tanesinin Türkiye’deki belediyelerden iş alabildiği bilinmiyor.



Geçen yıl Türk müteahhitlerin yurtdışında 20 milyar dolarlık kontrat imzaladığını ifade eden Eren, Libya, Katar ve Rusya’nın ilk üç sırayı paylaştığını, bu yıl da sıralamada bir değişiklik beklenmediğini vurguluyor.



Petrol gelirleri katlanan Libya’ya uluslararası müteahhitlik sektörünün ilgisi artıyor.



Geçen yıl 4.9 milyar dolarla birinci sırada yer alan Libya’nın bu yıl imzaladığı kontratların tutarının 6 milyar dolar olması bekleniyor.



Eren, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a ‘Libya’ya paket teklifle gidelim’ önerisi getirdiklerine Ramazan’dan sonra Kaddafi’nin yanında olacaklarına vurgu yapıyor.

