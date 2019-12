Müteahhitler Hazine'den şikâyetçi

Her ne kadar hükümet ve başbakan inkâr etse de, Türkiye küresel krizin etkilerini hissetmeye başladı. Her sektörün kendine göre bir çıkış yolu bulması gerekiyor ve Türkiye Müteahhitler Birliği bu çıkış yollarından birini Libya'da daha fazla iş almak olarak görüyor.



İşte bu nedenle Türkiye Müteahhitler Birliği organizasyonunda Libya'ya bir iş gezisi gerçekleşti. Bu geziye, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı ve başbakan dahil üst düzey temaslar gerçekleştirdi.



Müteahhitler son 3 yılda Libya pazarının kendileri için yeniden açıldığını, toplam 19.5 milyar dolarlık yeni yurtdışı iş aldıklarını bunun 4.9 milyar dolarının Libya'da olduğunu söylüyorlar. Buna karşılık Libya'nın uzun zamandır ambargo nedeniyle iş yapmadığını, son yıllardaki petrol fiyatlarının yüksekliğinin de etkisiyle Libya'nın çok büyük birikim sağladığını, şimdi altyapı yatırımlarına yeniden ağırlık verdiğini, buradan alınacak çok iş olduğunu belirtiyorlar.



Şu andaki iş hacimlerini 4-5 kat artırmalarını mümkün görüyorlar. Ama mutlaka en azından başbakan düzeyinde Libya'yla resmi temas kurulması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Müteahhitler Türkiye'de işlerin giderek zora girdiğini, Libya gibi ülkelerden aldıkları işleri büyütmenin, krizi daha az etkiyle atlatmamız için gerektiğini kaydettiler.



İlişkiler yeniden kurulmalı



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, müteahhitler ile yaptığı sohbet toplantısında küresel kriz nedeniyle buradan alınacak işlerin daha da önem kazandığının altını çizerek, "Geçmişe takılı kalmamız lazım" diye konuştu.



Bakan Yıldırım ile sohbet yemeğinde konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve söz alan müteahhitler de hem Libya'daki sıkıntılarını hem de genel sorunlarını aktardılar. Müteahhitler vize sorunundan, buradaki temsilcilikler için her yıl yenileme istenmesinden şikayetçiler. En büyük şikâyetleri ise yine teminat mektubu temini...



Eren, Türkiye'de yaptıkları dış kredili işlerde de sıkıntı başladığını, bazı işlerin yarım kaldığını söyledi. Dış kredi için anlaşılmasına rağmen içerideki bazı kredili işlerin başlayamadığını çünkü küresel kriz nedeniyle dışarıdan alınan kredilerde sıkıntı başladığını kaydeden Eren, Hazine'den şikâyetçi oldu.



Dış kredi verenlerin en azından sürenin kısaltılmasını istediklerini ama Hazine'nin buna sıcak bakmadığını kaydeden Eren, Hazine'nin bu tavrı nedeniyle alınan işlere başlanamadığını, işlerin yapımının tehlikeye girdiğini söyledi. Eren, küresel krizin etkilerini görmeye başladığımız bir dönemde, yani büyümenin azalıp işsizliğin artacağının belli olduğu bir dönemde, bu tavın anlaşılmaz olduğunu belirtirken, bu durumu Bakan Yıldırım'a şikayet edip yardım istedi.



Bakan Yıldırım ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün içerideki bu tür işler için çalışma yaptığını büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile oturup konuyu görüşeceklerini söyledi. Bakan Yıldırım, bu dönemde bu işlerin yapılmasının daha büyük önem kazandığını belirterek. "Bu sorunu aşacağız, başka çaresi yok" dedi. Eren, Libya gibi ülkelerde teminat mektubu alınamadığı için alınan işlerin yapılamadığını ya da yarım kaldığını da ekledi.



Müteahhitler, Binali Yıldırım'ın Başbakana yakınlığını da hatırlatarak, bu gezinin ileriye dönük olumlu sonuçlar vermesini umuyorlar. Açıkça söyleyemeseler de artık bundan sonraki adımın Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi ziyareti olması gerektiğini düşünüyorlar.



THY Tripoli’ye her gün uçacak



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın temaslarından çıkan en somut sonuç, Türk Hava Yolları'nın (THY) her gün Tripoli'ye sefer düzenlemesi konusunda yapılan anlaşma idi. İki taraf arasında sivil havacılık anlaşması imzalandı. THY Genel Müdürü Temel Kotil, müteahhitlerin isteği üzerine 26 Ekim'den itibaren Tripoli'ye her gün uçuş olacağını, istek üzerine Bingazi'ye uçuş için de çalışacaklarını söyledi.



Libya alacakları öncelikli değil



Bu arada geçmişten kalan alacaklar sorunu da hala çözülmüş değil. Bir müteahhit bakanla sohbet toplantısında bu konuyu gündeme getirip, kırpa kırpa alacakların 150 milyon dolara indirildiğini ama bundan da ses çıkmadığını söyleyip Bakan Yıldırım'dan yardım istedi. Bakan Yıldırım ise tüm konuları birden gündeme getirip sonuç alınamadığını hatırlatarak, "Ziyaretlerde en önemli bir-iki konunun gündeme alınıp bunların üzerine gidilmesi, bunlardan sonuç alındıktan sonra daha az önemli sonraki iki konuya geçilmesi gerektiğini" söyledi.