-MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİNE YENİ BAŞKAN ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) Başkanlığına Emin Sazak seçildi. TMB'den yapılan açıklamaya göre, TMB 30. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Üç dönemdir Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığını yürüten Erdal Eren'in görevini devrettiği genel kurulda, Başkanlığa Emin Sazak seçildi. Yüksel İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Emin Sazak'ın, 2002 yılında TMB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, 2004 yılından itibaren de TMB Başkan Vekilliği görevini üstlendiği belirtildi. Emin Sazak'ın, 2010 yılında gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliğinin genel kurulunda TMB'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, bu görevi üstlenen ilk Türk müteahhidi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Sazak'ın aynı zamanda DEİK Türk Katar İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüğü ifade edildi. -TMB YÖNETİMİNDE İLK KADIN- Açıklamaya göre, TMB'nin Emin Sazak başkanlığındaki yeni yönetiminde birlik tarihinde ilk kez bir kadın üye de yer aldı. Yönetim Kuruluna, Yaşar Özkan İnşaatta görev yapan Ayşen Telemez de seçildi. Telemez'in, 1981 yılından beri inşaat sektöründe aktif olarak görev yaptığı belirtildi. TMB'nin 30.Olağan Genel Kurulunda seçilen ve önümüzdeki 3 yıllık dönemde görev alacak olan yönetim kurulu üyelerinin listesi şöyle: "Başkan Emin Sazak (Yüksel İnşaat), Başkan Vekilleri Emre Aykar (Yapı Merkezi), Necati Yağcı (Zafer İnşaat), Adnan Çebi (Makyol İnşaat), Edip Yenigün (Yenigün İnşaat). Yönetim kurulu üyeleri Burak Talu (Doğuş İnşaat), Ayşen Telemez (Yaşar Özkan), İlhan Adiloğlu (Eser İnşaat), Celal Sever (Cesaş İnşaat), Can Aynagöz (MESA İnşaat), Cengiz Köksal (EKO İnşaat), Selim Bora (Summa İnşaat), Tahsin Bağcı (STFA)."