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Müteahhit sayısı son dört yılda 170 bin arttı

Son dört ayda 103 bin esnaf işyerini kapatarak müteahhitlik belgesi algı

05 Mayıs 2015 23:24

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın bir kalem oynatmakla rant elde edildiği uyarısında bulunduğu ancak hükümetin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikasının merkezindeki inşaat sektörüne kendi iş alanlarından dertli sanayici ve tüccarlar akın ediyor. 4 ayda 103 bin esnaf işyerini kapatırken müteahhitlik belgesi alanlar altı ayda 20 bin dört yılda ise 170 bin artarak 305 bine yükseldi. 80 milyon nüfuslu, dünya ihracat şampiyonu Almanya’daysa müteahhitlik firması sayısı yalnızca 2 bin 700.

 

305 bin müteahhit

 

İsa Sezen’in Zaman’da yer alan haberine göre, inşaat sektöründeki bu ‘şişme’nin arkasında ise sanayi sektöründeki yapısal sorunlar bulunuyor. Türkiye’nin  toplam istihdamında işverenlerin oranı 2009’da yüzde 5,7’lerdeyken 2013’te bu oran yüzde 4,6’ya kadar geriledi. Sektörün nabzını ortaya koyan imalat sanayii kapasite kullanım oranı 2007’de yüzde 80’lerdeyken bu yıl nisanda yüzde 74,1′ düştü.

SGK’nın verilerine göre son bir ayda 182 bin kişi işsiz kaldı. Son dört aylık dönemde 103 bin esnaf işyerini kapattı.

 

Sayı giderek artmış

 

AKP’nin inşaat odaklı büyüme politikası, sayının da her geçen gün artmasına yol açtı. Buna göre, müteahhit belgesi alanların sayısı 2012’de 66 bin, 2013’te 47 bin, 2014’te 47 bin arttı.

Bu yıl sadece ocak ayında 2 bin 538, Şubat’ta 2 bin 703, Mart’ta 3 bin 853 kişiye müteahhitlik belgesi verildi. Böylece belgeli müteahhit sayısı 305 bin 566’ya yükseldi.

 

Belge kolay iş

 

Yetki belgesini almak için yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru formunu doldurup, kayıtlı olunan meslek odasından alınan oda sicil kayıt sureti belgesinin aslını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine teslim etmek yeterli oluyor.

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