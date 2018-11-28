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Müteahhit, ofisinde intihar etti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde müteahhit Kemal V

28 Kasım 2018 17:39

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde müteahhit Kemal V. (60), bıçakla boğazını keserek yaşamına son verdi.
Kuşadası Adliye Sarayı karşısındaki iş merkezinin 1\'inci katında bulunan inşaat firması ofisinin kapısının açık olduğunu gören çalışanlar, içeriyi kontrol etti. İş merkezi çalışanları, firma sahibi müteahhit Kemal V.\'yi kanlar içinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kemal V.\'nin öldüğü belirlendi.
Ofisin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, müteahhidin önce kendisini iple asmaya çalıştığını, ardından mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiğini tespit etti. Maddi sıkıntı içinde olduğu öne sürülen Kemal V.\'nin cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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