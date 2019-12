Müteahhit kayda giriyor

T24- Her depremden sonra gündeme oturan müteahhit hatalarını önlemek için 'kara liste' uygulaması geliyor. Üzerinde çalışılan yasal düzenlemeyle her müteahhit için Maliye, belediye ve tapu dairesi gibi tüm kurumlarda ortak görülecek bir sicil kaydı açılacak. Sicili bozuk olan ve kara listeye giren müteahhitler, Türkiye'nin hiçbir yerinde inşaat ruhsatı ve ihale alamayacak.









Zaman'ın haberine göre, Van depremi, standart dışı inşaat yapan müteahhitleri yeniden gündeme getirirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhit hatalarını önlemek için harekete geçti. Çıkarılacak bir yasal düzenlemeyle tüm müteahhitlerin kayıt altına alınması hedefleniyor.





Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre her müteahhide özel bir numara verilecek. Bu numara, hem Maliye, hem belediye hem de tapu dairelerinde emlak-konut ruhsat ve satış işlemlerinde sicil kaydı olarak kullanılacak.





Sicili temiz olmayan müteahhit, iş yapmaktan men edilecek. Kara listeye alınan müteahhitler, Türkiye genelinde herhangi bir belediyeden de ruhsat alamayacak. Müteahhitlerin yaptığı aykırılıkları ise yapı denetim şirketleri tespit edecek. Mevcut durumda, herhangi bir sıkıntıda kapatılan yapı denetim kuruluşları, yedekte beklettikleri şirketleri devreye sokarak işlerine devam ediyor. Yeni çıkarılacak kanunda ise yapı denetim şirketleri kapanmayacak, ancak para cezasına çarptırılacaklar.





Konuyla ilgili detayları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 2012'den itibaren müteahhit firmalara TC kimlik numarası gibi bir numara verileceğini dile getirdi. Kayıt altına alınarak sicilleri tutulacak olan müteahhitlerin yanlış iş yapmaları durumunda başka bir iş için herhangi bir belediyeden ruhsat alamayacağına dikkat çeken Demirtaş, bu kişi ya da firmaların imara aykırı ya da herhangi bir yanlış inşa durumunda otomatik yasaklı hale geleceğini aktardı. Demirtaş, "Müteahhit kayıt altında olduğu için herhangi bir yanlışında yapı denetçileri tarafından verilecek rapor siciline işlenecek. Yani 'bu müteahhit imara aykırı iş yapmış' diye kayıt düşülecek siciline. Müteahhit o yanlışı gidermediği sürece ya müteahhitliği bırakacak ya da ruhsat alamayacak. Bu sicil kaydı hem Maliye'de hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. Bir yere ruhsat müracaatında bulunduğu zaman o numara ruhsatın üzerine kodlanacak. O ruhsat aldığı işi yaparken imara aykırı iş yaptıysa ona dair bir kayıt düşecek" dedi.





Mücahit Demirtaş, depremden sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen yapı denetçilerinin daha dürüst çalışması için de kanuni düzenleme müjdesi verdi. Demirtaş, "Denetim firmalarıyla ilgili de işler sıklaştırılıyor. Yapı denetim firmalarına kapatma kararı veriliyordu. Adam yedekte 2-3 denetleme kuruluşu kuruyor ve oradan devam ediyor. Şimdi para cezası kesilecek. İmara aykırı bir durum olduğunda parayı ödemeye başlayınca işletme daha dürüst yapacak. Bu düzenlemeyi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçiremedik, kanunla geçireceğiz." diye konuştu.

Ustalık belgesi olmayana inşaatta yok

Müsteşar Yardımcısı Demirtaş, inşaatlarda ustalık belgesi olmayan işçilerin bundan sonra çalıştırılamayacağını dile getirdi. Demirtaş'ın verdiği bilgiye göre 2012'den sonra sıvacı ve demir ustaları, sertifika almak zorunda olacak. Vasıfsız işçiler, inşaatlarda çalışamayacak. Belgesi olanlar inşaatlarda iş yapabilecek.