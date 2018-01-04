Müteahhit kardeşlere 'güveni kötüye kullanmaktan' 5 yıl hapis cezası

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, kat karşılığı anlaştığı kişilere evlerinin tapularını vermeyen ve evlerin kredi çektitleri banka tarafından ipotekle satılması üzerine şikayet edilen kardeş müteahhitler Oğuz Polis ile Cengiz Polis, \'güveni kötüye kullanma\' gerekçesiyle 5\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çerkezköy\'ün Fevzipaşa Mahallesi\'nde 2014 yılında 20 aile, kat karşılığı arsaları ve evlerini kardeş müteahhitler Oğuz Polis ve Cengiz Polis\'e verdi. Müteahhitler yaptıkları evleri ailelere teslim etti, ancak tapularının kendilerinde olduğunu ve daha sonra üzerlerine vereceğini söyledi. Bir süre sonra banka evlerde oturan ailelere, yazı göndererek daireleri üzerinde ipotek bulunduğunu ve satılacağını bildirdi. Evler satışa çıkınca bazı sahipleri ihaleye girerek kendi evlerine aldı, ancak maddi imkanı bulunmayan aliler ise ortada kaldı.

Ailelerin Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na müteahhitler Oğuz Polis ve Cengiz Polis hakkında suç durusunda bulunmasının ardından, müteahhitlerin, daireleri bankaya ipotek gösterip kredi çektiği ve kredileri geri ödemeyince banka tarafından evlerin satıldığı ortaya çıktı. Suç duyurusunun ardından müteahhit kardeşler hakkında Çerkezköy 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan müteahhitler Oğuz Polis ile Cengiz Polis, \'Güveni kötüye kullanma\' gerekçesiyle 5\'er yıl hapis cezasına çaptırıldı. Müteahhit kardeşler karara İstinaf Mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde itiraz etti. Başvurulan mahkeme de yerel mahkemenin kararını onadı.

Mağdur ailelerin avukatı Engin Özden, her iki mahkemenin de müteahhitler hakkında örnek olacak bir karar verdiğini belirterek, \"Vatandaşlar onlara inandı ve mallarını verdiler. Müteahhitler ise ellerine bir kağıt parçası tutuşturdu. Ondan sonra \'bu daire sizin buyurun oturun\' dendi ama tapu vermeye gelince bir de baktık ki ipotek var. Müteahhit gitmiş bankadan para çekmiş. Banka da karşılığında ipotek koymuş. Banka da parasını alamayınca bazı dairelere satışa çıkardı. Bazıları ise halen devam ediyor. Çok sayıda vatandaş açıkta kaldı ve evlerini de boşaltanlar oldu. Mahkeme de delilleri topladı. Müteahhit kardeşler güveni kötüye kullanmaktan Çerkezköy 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5\'şer yıl hapse mahkum oldu. Tabii sanık vekilleri bunu itiraz etti. İstanbul Adliye Mahkemesi 21\'inci Ceza Dairesi İstinaf Mahkemesi olarak çalışıyor. İstinaf başvuruları esasen reddine karar verdi. Müvekkillerimiz paralarını kaybettiler ama bu karar onlara bir teselli oldu. Eğer bu mahkumiyet tamamıyla kesinleşir de içeri girerse bu müteahhitler vicdanen biraz ferahlayacağız. Hiçbir müteahhit vatandaşı bu şekilde dolandırmasın. Bu bir örnek olsun. Bütün mahkemelerde bu konuyu bu kararı kullansınlar\" dedi.



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