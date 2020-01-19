Müteahhit kaçtı, 800 öğrenci okulsuz kaldı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adil Mustafa Musaoğlu İlkokulu’nun yeniden yapım işini üstlenen müteahhit, inşaatı yarım bırakarak kaçtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Karaca, " “Bakan inşaatları liyakatli ellere teslim etmek için çalışmalı” dedi

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Fatih Mahallesi’nin tek ilkokulu olan Adil Demireren Mustafa Musaoğlu İlkokulu’na 2017 yılında depreme dayanıksız raporu verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verdi. Yıkımı gerçekleşen okulun yeniden yapımı için bir müteahhit ile el sıkışıldı.



İktidara yakın olduğu iddia edilen bir şirketin yapımına başladığı ve 15 Nisan 2019’da tamamlanacağını belirttiği okul inşaatı yarım kaldı. Yapım işini üstlenen müteahhidin ekonomik gerekçelerle okulu yapamayacağını bildirdiği öğrenildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müteahhidin inşaattan çekilme talebini kabul etmedi. Müteahhit ise bir gece yarısı kentten kaçtı. Okul inşaatı yarım kalırken okul bahçesine bırakılan moloz yığınları, olası tehlikelere davetiye çıkardı.

800 öğrenci okulsuz kaldı



İnşaatı yarım kalan Adil Demireren Mustafa Musaoğlu İlkokulu’nda öğrenim gören yaklaşık 800 öğrenci, okulsuz kaldı. Öğrenciler, mahallelerinin iki kilometre uzağındaki başka bir okulda eğitime devam etmek zorunda bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Denizli’de değişik gerekçelerle yıkılan birçok okulun iktidara yakın müteahhitlere ihale edildiğini anlatan Karaca, “Müteahhitler kaçtı, çocuklarımız okul yollarında sefil hale geldi” diye konuştu. Karaca, çocuk sesleriyle dolması gereken sınıfların, uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldiğini söyleyerek, inşaat halinde bırakılan okul bahçesinin de çöplüğe dönüştüğünü ifade etti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenen CHP’li Karaca, “Basın mensuplarıyla kahve içeceğinize okul inşaatlarını yandaş müteahhitlere değil, liyakatlı ellere teslim edin” ifadesini kullandı.