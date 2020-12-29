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Dünya

Mutasyona uğramış virüs Şili'de de görüldü

29 Aralık 2020 21:54

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir kişide, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

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ŞiliKoronavirüsCovid-19Güney Amerikamutasyonkoronavirüs mutasyon
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