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Dünya

Mutasyon virüs görülen ülkelerden Almanya'ya uçuş yasağı başlıyor

29 Ocak 2021 21:29

Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.

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