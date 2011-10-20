-Mutassım da yakalandı TRABLUS (A.A) - 20.10.2011 - Libya'da Sirte'de düzenlenen operasyonda Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın da ele geçirildiği bildirildi. Libya televizyonu "Özgür Libya", Sirte'deki operasyonda Mutassım Kaddafi'yle birlikte iç güvenlik servisi şefi Mansur Dau ve Libya istihbarat servisi şefi Abdullah Senussi'nin de yakalandığını duyurdu. Operasyonda ayrıca, Kaddafi rejiminin savunma bakanı Ebubekr Yunus Cebir'in de öldürüldüğü bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim'in de ele geçirildiği UGK yetkilileri tarafından açıklandı.