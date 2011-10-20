T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mutassım da yakalandı TRABLUS (A.A)

20 Ekim 2011 18:03

-Mutassım da yakalandı TRABLUS (A.A) - 20.10.2011 - Libya'da Sirte'de düzenlenen operasyonda Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın da ele geçirildiği bildirildi. Libya televizyonu "Özgür Libya", Sirte'deki operasyonda Mutassım Kaddafi'yle birlikte iç güvenlik servisi şefi Mansur Dau ve Libya istihbarat servisi şefi Abdullah Senussi'nin de yakalandığını duyurdu. Operasyonda ayrıca, Kaddafi rejiminin savunma bakanı Ebubekr Yunus Cebir'in de öldürüldüğü bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim'in de ele geçirildiği UGK yetkilileri tarafından açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24