Mutabakatın ardından Suriye

Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan çatışmasızlık mutabakatının yürürlüğe girmesiyle Reyhanlı'ya 50 km uzaklıktaki İdlib başta olmak üzere Suriye'de bazı noktalarda silahlar sustu.

36 saati aşkın bir süredir uygulamada olan mutabakatla ilgili Rusya tarafından bilgilendirme yapıldı. Rus Savunma Bakanlığı, mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Suriye'de durumun sakin olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz ay kimyasal saldırının hedefi olan muhaliflerin kontrolündeki İdlib, sakin noktalardan biri. İdlib'te yaşayan 26 yaşındaki esnaf Ebu Kais, mutabakatın yürürlüğe girmesiyle halkın psikolojik olarak rahatladığını, sokağa çıkıp alışveriş yapmaya başladığını söylüyor.

Çatışmasızlık mutabakatında ilk can kaybı

Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen noktalardan biri olan Humus'ta ordunun açtığı ateş sonucu 1 çocuğun öldüğü açıklandı. Bu ölüm, çatışmasızlık mutabakatının yürürlüğe girmesiyle yaşanan ilk sivil can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Doğu Guta'daysa Suriye ordusuna ait uçakların devriye gezmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Bir diğer çatışmasızlık noktası olan Hama'da muhalifler ve ordu güçlerinin çatışmayı sürdürdüğü aktarılıyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki köylere varil bombası ve ağır toplarla saldırdığını duyurdu. Örgüt, ihlallere rağmen bölgede çatışmaların azaldığına da dikkat çekti.

Çatışmasızlık bölgeleri için harita

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da attığı imzayla yürürlüğe giren çatışmasızlık mutabakatı, Suriye'de 4 güvenli bölge kurulmasını öngörüyor. Bu alanların sınırını çizmek için garantör ülkeler 2 hafta içerisinde çalışma grubu kurup, görüşmelere başlayacak.

Ana hatlarıyla bölgelerin, İdlib'in tamamı, Lazkiye, Hama ve Halep'in bazı kesimleri, Humus'un kuzeyi, Doğu Guta, Şam kırsalı, Dera ve Kuneytra'yı kapsayacağı açıklandı.

Mutabakat çerçevesinde çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes sağlanacak, insani yardımı verilecek ve mültecilerin yerleştirilebileceği alanlar yaratılacak. Bölgelere girişin, kontrol ve izleme noktaları ile denetleneceği belirtiliyor.

Çatışmasızlık bölgeleri 6 ay boyunca korunacak, sürenin uzatılması konusunda ise garantör ülkeler karar verecek.

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AFP/Reuters,ÖA/BW