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MUT TSO BAŞKANI TUTUKLANDI SİLİFKE (A.A)

04 Aralık 2010 13:05

-MUT TSO BAŞKANI TUTUKLANDI SİLİFKE (A.A) - 04.12.2010 - Mersin'de, tarihi eser kaçakçılığı ve çete kurmak iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden aralarında Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fevzi Ata'nın da bulunduğu 5'i tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Silifke, Mut ve Tarsus ilçeleri ile İstanbul, Osmaniye ve Gaziantep'te dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı ve çete kurmak suçlarından gözaltına alınan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fevzi Ata, Süleyman K, Ramazan B, Hasan A, Mehmet Deniz, Zafer Başbuğ, Orhan N, Mustafa Özçelik, Cengiz Tepe ve Ahmet Y, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fevzi Ata, Cengiz Tepe, Zafer Başbuğ, Mustafa Özçelik ve Mehmet Deniz nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 detektör, 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi, 5 imitasyon heykel, çeşitli haritalar, tarihi değeri bulunduğu belirtilen sikkeler, 12 yüzük, 10 gözyaşı şişesi ve 6 mühür ele geçirilmişti. Tarihi eserler, Silifke Müzesi yetkililerine teslim edilmişti.

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