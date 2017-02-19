T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Musul'un batısını IŞİD'den kurtarma operasyonu başladı

Iraklı güçler, 10 Haziran 2014'te IŞİD'in kontrolüne geçen ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u geri almak için ikinci aşamayı başlattı

19 Şubat 2017 14:44

Iraklı güçler, 10 Haziran 2014'te IŞİD'in kontrolüne geçen ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u geri almak için ikinci aşamayı başlattı. Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan "Başbakan ve Başkomutan Haydar İbadi, Musul'un batısının yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı" açıklamasını takiben Iraklı güçler harekete geçti.

Irak ordusu ve Şii silahlı milisler yüzlerce zırhlı araç ve hava desteği eşliğinde IŞİD pozisyonlarını vurdu.

Askeri kaynaklara göre, Musul'un batısını almak için gerçekleştirilen operasyon üç koldan yürütülüyor.

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin operasyona batıdan destek verdiği belirtiliyor.

Âni Misillleme biriminden General Abdullah Yaralah, yaptığı açıklamada operasyonun ilk aşamasında Atbah ve El Lazakiye köylerinin IŞİD'den alındığını söyledi.

IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun Amerikalı komutanı Stephen Townsend ise bir yazılı açıklama yaparak, "Dünyadaki her ordu için Musul savaşı çok zor bir savaş" yorumunu yaptı. Birleşmiş

Milletler , kentin içinde sıkışıp kalan yaklaşık 650 bin sivile zarar gelmemesi için uyarılarda bulunurken, siviller için havadan "Evlerinizde kalın" yazılı broşürler atıldı.

17 Ekim 2016'da Musul'u IŞİD'den geri almak içn başlatılan operasyonda Irak ordusu 18 Ocak'da kenti ikiye bölen Dicle nehrinin doğusunun tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IraklıHaziranIŞİDMusulIrak Başbakanı HaydarBaşkomutan HaydarHaşdiMisilllemeGeneral Abdullah YaralahAtbahEl LazakiyeAmerikalıStephen TownsendBirleşmişEkimMusul IŞİDIrakOcakDicle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24