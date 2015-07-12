'Musul'u kurtarma operasyonu' sonbahara kaldı

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, Musul operasyonunun sonbahara mevsimine ertelendiğini açıkladı. Kaplan, "Musul operasyonu sonbahara kaldı. Çünkü merkezi Irak hükümeti her fırsatta Ramadi IŞİD'ten temizlenmeden 'Musul'a geçiş yok' diyor. Ramadi'nin kurtarılması için yapılması gereken çok şey varken Musul operasyonu yakın zamanda başlamayacaktır. Ramadi operasyonu sonrası ordunun toparlanması ve ciddi bir plan yapması mutlaka zaman alacaktır. Ayrıca Musul operasyonu sanıldığı gibi kolay olmayacaktır" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Musul operasyonu için hazırlanan Sünni güçlerin (Haşdi Vatani) dağıldığını ileri süren Kaplan, şöyle konuştu:

"Musul yakınlarındaki Başika bölgesindeki askeri kamplarda eğitim gören Musul polis sayısı neredeyse 10 bini buluyordu. Ancak ramazan öncesi Irak İçişleri Bakanlığının talimatıyla eğitimin bu bölgede değil, Bağdat'ta devam etmesi kararlaştırıldı. Gerekçe olarak ise 'kamplarda mali yolsuzluk var' denildi. Askeri kamplarda yaklaşık 10 bin polis eğitim görüyordu. Bağdat'a eğitim için gidenlerin sayısı ise sadece bin 500'de kaldı. Musullu polislerin büyük bir kısmı Sünni Türkmen olduğu için Bağdat'a giderek can güvenliğini tehlikeye atmak istemiyor. Bu polisler 5 aydan beri maaş almadıklarından dolayı eğitimi de terk etmeye başladılar."

Türkiye'nin destek vereceği iddia edilmişti

Musul Valisi Esil Nuceyfi, Irak ordusunun ABD desteğiyle bu yıl IŞİD’i Musul’dan çıkarmak için yapacağı kara harekâtına Türkiye’nin de destek vereceğini iddia etmiş, Hürriyet’e konuşan bir Türk yetkili ise “Kara birliği göndermeyiz” derken, lojistik ve mühimmat desteği olabileceğini söylemişti.

ABD'den yardım istedik

Kaplan, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u kurtarmak için ABD'den destek istediklerini dile getirerek, "6 ay önce ABD Kara Kuvvetlerinin Musul operasyonunda aktif rol almalarını istedik. Bu yöndeki talebimizi ABD Bağdat Büyükelçiliğine resmi olarak ilettik. Şu ana kadar yanıt almadık. Amerikalılar, 2003 yılı sonrası Irak'ta kaldıkları için araziyi çok iyi biliyor. Ülkenin coğrafyasını, etnik ve mezheplerini tanıma noktasında iyi bir bilgi ve birikime sahipler. Bugün Musul ve IŞİD'in kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenleyen ABD Hava Kuvvetleri yerel istihbarattan ziyade geçmişteki kaynaklarına itimat ediyor. Bu yüzden Amerikan kuvvetlerinin desteğine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul 10 Haziran 2014'te terör örgütü IŞİD'in eline geçmişti.