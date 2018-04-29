T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Musul'daki kamptakiler iftar yemeğinin ardından zehirlendi: Bir çocuk hayatını kaybetti

Irak'ın Musul şehri yakınındaki bir kampta iftar yemeğinin ardından yüzlerce kişi gıda zehirlenmesinden rahatsızlanırken, bir çocuk hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın Musul şehri yakınındaki bir kampta iftar yemeğinin ardından yüzlerce kişi gıda zehirlenmesinden ötürü rahatsızlanırken bir çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yaptığı açıklamada Erbil ve Musul arasında olan ve 6 bin 235 kişinin kaldığı Hasansham U2 kampında 800 kişinin ciddi bir şekilde rahatsızlandığını kaydetti.

200 kişinin hastaneye götürüldüğü, en az bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin olayı ciddi bir şekilde araştırdığı belirtildi.

Iraklı güçlerinin Musul'u IŞİD'in elinden almak adına yürüttüğü operasyondan kaçan sivillerin yaşadığı kamptakilerin yemekten sonra kustuğu ve su kaybına uğradığı belirtildi.

Kamptaki bir kadın, yemeğin hemen ardından karın ağrısı hissetiğini, nefes alamadıklarını ve komşularının da aynı belirtileri yaşadığını ifade etti.

Rudaw haber ajansı, fasulye, tavuk ve yoğurttan oluşan yemeğin Erbil'deki bir restorandan Katarlı bir yardım kuruluşu aracılığıyla getirildiğini kaleme aldı.

Ajansa göre restoran sahibi gözaltına alındı.

Kamp yöneticilerinden Rizgar Obed, normalde dışarıdan kuruluşların kampa yemek getirmesinin yasak olduğunu ancak bu kuralların değiştirilmesi için 'baskı altında olduklarını' söyledi.

IŞİD, şehrin batısında ABD koalisyon kuvvetleri tarafından desteklenen Irak güvenlik güçleri tarafından kuşatılmış durumda.

Şubat ayından beri şehrin batısında

Ekim ayından beri 800 bin Iraklı evinden oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Irak MusulMusulBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiErbilHasansham U2Musul IŞİDKatarlıRizgar ObedABDIrakIraklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24