Musul'daki kamptakiler iftar yemeğinin ardından zehirlendi: Bir çocuk hayatını kaybetti

Irak'ın Musul şehri yakınındaki bir kampta iftar yemeğinin ardından yüzlerce kişi gıda zehirlenmesinden ötürü rahatsızlanırken bir çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yaptığı açıklamada Erbil ve Musul arasında olan ve 6 bin 235 kişinin kaldığı Hasansham U2 kampında 800 kişinin ciddi bir şekilde rahatsızlandığını kaydetti.

200 kişinin hastaneye götürüldüğü, en az bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin olayı ciddi bir şekilde araştırdığı belirtildi.

Iraklı güçlerinin Musul'u IŞİD'in elinden almak adına yürüttüğü operasyondan kaçan sivillerin yaşadığı kamptakilerin yemekten sonra kustuğu ve su kaybına uğradığı belirtildi.

Kamptaki bir kadın, yemeğin hemen ardından karın ağrısı hissetiğini, nefes alamadıklarını ve komşularının da aynı belirtileri yaşadığını ifade etti.

Rudaw haber ajansı, fasulye, tavuk ve yoğurttan oluşan yemeğin Erbil'deki bir restorandan Katarlı bir yardım kuruluşu aracılığıyla getirildiğini kaleme aldı.

Ajansa göre restoran sahibi gözaltına alındı.

Kamp yöneticilerinden Rizgar Obed, normalde dışarıdan kuruluşların kampa yemek getirmesinin yasak olduğunu ancak bu kuralların değiştirilmesi için 'baskı altında olduklarını' söyledi.

IŞİD, şehrin batısında ABD koalisyon kuvvetleri tarafından desteklenen Irak güvenlik güçleri tarafından kuşatılmış durumda.

Ekim ayından beri 800 bin Iraklı evinden oldu.