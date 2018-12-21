Musul'da yeni bir toplu mezar bulundu

Irak'ın Musul vilayetinde bir toplu mezar daha bulundu.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el Ubeydi, yerel basına yaptığı açıklamada, Musul'un güneyindeki Eş-Şura kasabasında 48 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldığını söyledi.

Ubeydi, kimlik tespiti için cesetlerin Musul'daki adli tıp kurumuna gönderildiğini ve kendi ön tespitlerine göre kurbanlar arasında polislerin de bulunduğu bilgisini verdi.

Irak'ın batısında ilk defa Ocak 2014'te boy gösteren terör örgütü IŞİD, 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdi. Örgüt, Musul'dan sonra Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Kerkük ve Diyala'nın bir kısmında da kontrolü sağladı.

IŞİD'in Irak'ta yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu bölgelerde şimdiye kadar 202 toplu mezar bulundu, ancak bu sayının binlere çıkmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Irak'ta 2014-2017 yıllarında IŞİD mensuplarıyla girilen çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 30 bin sivil hayatını kaybetti, 55 bin kişi yaralandı.