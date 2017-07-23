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Musul'da yakalanan genç kızın IŞİD mensubu olduğundan şüpheleniliyor

Operasyon sonucu 20'den fazla IŞİD mensubu kadın yakalandı

23 Temmuz 2017 18:36

Geçen hafta tekrar Irak yönetiminin kontrolüne geçen Musul'da IŞİD mensubu olduğundan şüphelenilen 16 yaşında bir Alman vatandaşı yakalandı. 2014 yılından beri örgütün kontrolünde olan kentin tamamen el değiştirmesiyle birlikte yakalanan IŞİD mensupları arasında olan ve tam ismi açıklanmayan genç kızın kimliği Almanya'nın Saksonya eyaletinde soruşturma yürüten savcılar tarafından doğrulandı.

Musul'u IŞİD'in elinden almaya çalışan ABD destekli Irak güçleri, şehri ele geçirdikten sonra yaptıkları bir operasyonda tünellerde saklanan 20'den fazla IŞİD mensubu kadın yakalanmıştı.

Olayın basına yansıması sonrası Alman kızın Saksonya eyaletinde Dresden yakınlarındaki Pulsnitz kasabasında din değiştirip 2016'da ortadan kaybolan Linda W. olabileceği yorumları yapılmıştı.

Türkiye'den geçti

Associated Press haber ajansına konuşan savcı Lorenz Haase kızın IŞİD adına savaşıp savaşmadığını henüz bilmediklerini kaydetti. "Elimizdeki istihbarat kızın geçen sene İstanbul'a gelmesiyle sonlanıyor" şeklinde konuşan savcı, o andan itibaren Linda W.'nin başından geçenlerin soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Alman kızın IŞİD mensupları ve destekçileri ile internet ortamında tanıştığı ve iletişime geçtiği tahmin ediliyor.

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