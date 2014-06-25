Musul'da Türkmenler türbeye sığındı

IŞİD’in Musul’a saldırmasının ardından kentte yaşayan Şii Türkmenler de göç etmeye başladı. Gidecek yerleri olmayan 750’ye yakın Türkmen ise Tezxirab Bölgesindeki İmam Ali Rıza türbesine sığındı. Türkmenlere, BM ve Kürt yönetimi yardım ediyor.

Musul sınırları içinde bulunan İmam Ali Rıza Türbesi Şiilerin bölgedeki önemli ibadet mekanlarından. Musul kent merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta. Daha önce intihar saldırısının hedefe olduğu için sıkı şekilde korunuyor. Bölge Kürdistan Özerk Yönetiminin kontrolünün dışındaki alanda kalıyor, ancak denetim peşmergelerde.

Mahmut Bozarslan’ın AL Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, türbe dışardan sessiz görünüyor. Ancak bu günlerde hayli kalabalık. Zorunlu misafirleri var. Irak Şam İslam Devleti IŞİD’in Musul’a saldırmasının ardından paniğe kapılan Türkmenler, çareyi türbeye sığınmakta buldu.

Musul’un değişik mahallerinden 120 aile türbeye sığındı. Bazı aileler için türbenin bahçesinde çadır kuruldu. Çadırda yer kalmayınca, aileler bulabildikleri her yere yerleşti. Kimisi türbenin içine, kimisi hemen yanındaki mezarlığa. Getirebildikleri kadar eşyayla kendilerine, geçici de olsa, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar.

'IŞİD değil korkusu kaçırdı bizi'

9 kişilik ailesiyle kaçan Mahsum Ali, “Çiftçiydim Musul’da iyi kötü geçimimi sağlıyordum. İki gündür buradayız, ne olacak bilmiyoruz. Türkiye’nin bizi kabul etmesini çok isterdik”dedi.

Osmanlılardan kalma Karakoyun köyünde yaşayan Alla Hüseyin de, IŞİD korkusuyla kaçanlardan. 6 yakınının öldüğünü söyleyen Hüseyin, “Keşke köyümüzü tamamen Türkiye’ye bağlasalar” şeklinde konuştu.

Babasını defnetti ve kaçtı

Firaz Muhammed, kaçmadan hemen önce hasta babasını kaybetmiş. Babasının cenazesini apar topar defneden Muhammed, taziye kuramadan kenti terketmiş. 21 yakını ile birlikte türbeye sığınan Muhammed, evine dönmeyi umuyor. Muhammed, “Çiftçiler ürünlerini kaldıramadan kaçtılar. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz” diyor.

İsmini vemek istemeyen bir Türkmen ise, geride bıraktığı hayvanlarına üzülüyor. Bazı Türkmen aileler, evlerinde silah olmasına rağmen, IŞİD’e karşı direnmediklerini ifade ederek, silahlarını eve bırakarak kaçtıklarını söylüyor.

'Burası güvenli'

Türbenin sorumlusu Haşim Ebu Mehdi, bölgenin peşmerge denetiminde olması nedeniyle güvenlik endişelerinin olmadığını ifade etti. Ebu Mehdi, “Peşmerge burada olduğu sürece korkumuz yok. Gelenler de güvendedir”dedi.

Türbeye sığınanlara Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler gıda, giyecek ve battaniye yardımında bulunuyor. Ama Türkmenlerin gözü Türkiye’den uzanacak yardım elinde.